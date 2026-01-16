Антониу Гутерриш раскритиковал мировых лидеров в своей последней речи о планах на год перед уходом с поста генсека ООН. По его словам, они «обрекают международное сотрудничество на гибель».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш резко раскритиковал мировых лидеров, которые, по его словам, «обрекают международное сотрудничество на гибель» из-за вопиющих нарушений международного права, но воздержался от упоминания конкретных стран.

Он также вновь заявил, что «глубоко обеспокоен жестокими репрессиями в Иране».

Такие заявления Антониу Гутерриш, который уйдет с поста в конце 2026 года, включил в свою последнюю ежегодную речь о приоритетах на предстоящий год и сказал, что мир раздирают «саморазрушительные геополитические расколы и вопиющие нарушения международного права».

Кроме того, генсек ООН резко раскритиковал «тотальные сокращения средств на развитие и гуманитарную помощь», вероятно намекая на серьезное урезание бюджетов агентств ООН, проведенное США при администрации Дональда Трампа в рамках политики «Америка прежде всего».

«Эти и другие факторы потрясают основы глобального сотрудничества и проверяют на прочность саму многостороннюю систему, — сказал Антониу Гутерриш Генеральной Ассамблее. — В момент, когда международное сотрудничество нужно нам как никогда, мы, похоже, наименее склонны пользоваться им и инвестировать в него. Некоторые стремятся обречь международное сотрудничество на гибель».

Гутерриш заявил, что ООН «полностью привержена делу мира в Газе, Украине, Судане и далеко за их пределами и неустанно доставляет жизненно необходимую помощь тем, кто отчаянно нуждается в поддержке».

Эти три кровопролитных, затяжных конфликта во многом определили время Антониу Гутерриша во главе ООН. Критики утверждают, что организация оказалась неэффективной в предотвращении и прекращении этих конфликтов.

Так Дональд Трамп ставил под сомнение значимость ООН и критиковал ее приоритеты. Высший орган принятия решений в организации, Совет Безопасности, парализован из-за напряженности между США, Россией и Китаем: все три страны являются его постоянными членами с правом вето.

«Пока мы встречаемся сегодня, ловушки конфликтов удерживают миллионы представителей человеческой семьи в мучительных, затяжных циклах насилия, голода и вынужденного перемещения», — сказал Антониу Гутерриш.

Говоря о Газе, глава ООН призвал обеспечить «беспрепятственный поток» гуманитарной помощи, а касательно Украины заявил, что «мы должны сделать все возможное», чтобы остановить боевые действия.

Он также призвал возобновить переговоры для достижения устойчивого прекращения огня в Судане.

Антониу Гутерриш также призвал к действиям против злоупотребления искусственным интеллектом и к усилиям по борьбе с неравенством.