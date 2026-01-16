Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с ежегодным обращением к Вооруженным силам. В нем он заявил о необходимости усилить оборону страны.

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг выступил с традиционным новогодним обращением к Вооруженным силам на авиабазе Истр-Ле-Тюбе неподалеку от Марселя.

Он обрисовал перспективу «года испытаний» для национальной обороны на фоне усиления международной напряженности.

Война в Украине продолжается, как и напряженность в Иране. Кроме того, появилась новая причина для беспокойства: амбиции, заявленные президентом США Дональдом Трампом в отношении Гренландии, автономной территории Дании.

«Мы готовы», — заявил глава государства, отметив, что «десятилетие французского перевооружения приносит плоды».

«Чтобы оставаться свободным, нужно внушать страх»

Эммануэль Макрон вновь подтвердил свою «решимость обеспечить вооруженные силы средствами для гарантии нашей обороны» в мире, который он описывает как все более нестабильный.

«Чтобы оставаться свободным, нужно внушать страх, а чтобы внушать страх, нужно быть сильным. Чтобы быть сильным в столь жестоком мире, нужно действовать быстрее и решительнее», — сказал он.

Он обозначил три стратегических приоритета: нарастить запасы боеприпасов, укрепить оперативную готовность и гарантировать суверенитет страны.

Эммануэль Макрон также подтвердил намерение существенно увеличить военные расходы: на 36 млрд евро в период 2026-2030 годов, причем 3,5 млрд евро из них — уже в 2026 году.

Еще в 2017 году, когда он вступил на пост президента, Эммануэль Макрон обязался довести оборонные расходы Франции до 2% ВВП, и теперь эта цель достигнута.

Отставание в сфере беспилотников

Глава государства также признал, что французская оборона отстает от конкурентов в некоторых сферах — в частности, в том, что касается беспилотников, широко используемых в войне в Украине.

«Мы отстаем», — признал он, призвав «реагировать быстро и жестко». Подчеркивая российскую угрозу, Эммануэль Макрон предупредил: «Мы в зоне поражения России».

Президент Франции также объявил об усилении французского присутствия в Гренландии. Хотя около пятнадцати французских военнослужащих уже размещены в Нууке для проведения учений, он сообщил, что этот контингент будет «усилен в ближайшие дни наземными, воздушными и морскими средствами».

«У европейцев есть особая ответственность» в Гренландии, подчеркнул он.