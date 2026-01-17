Baltijas balss logotype
Крупнейшее ограбление в истории ФРГ: опросят 3000 человек 0 759

В мире
Дата публикации: 17.01.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Крупнейшее ограбление в истории ФРГ: опросят 3000 человек
ФОТО: пресс-фото

Чтобы найти хоть какие-либо зацепки в расследовании взлома банка Sparkasse в Гельзенкирхене, полиция решила опросить всех потерпевших - около 3000 человек. Ограбление называют крупнейшим в истории ФРГ, пишет DW.

Полиция Гельзенкирхена объявила, что решила опросить всех потерпевших от ограбления филиала банка Sparkasse в этом городе под Новый год. Этот взлом называют крупнейшим в истории ФРГ. Число тех, кого планируют опросить, составит около 3000 человек, говорится в сообщении полиции, опубликованном в субботу, 17 января.

Для допросов арендовали целый офис

"Просим отнестись с пониманием к тому, что из-за огромного числа потерпевших - около 3000 человек - проведение опросов займет несколько недель", - сказано в заявлении.

По данным полиции, три недели после ограбления ушли на "логистическую подготовку" к проведению опросов. Для этого в Гельзенкирхене арендовали отдельное офисное помещение. Там потерпевших будут принимать стражи порядка.

Правоохранители не вызывают пострадавших на опрос, а ждут, что те сами свяжутся с ними и запишутся на беседу. Полученные данные о похищенном обещают приобщить к материалам дела и использовать в расследовании.

Ограбление банка Sparkasse в Гельзенкирхене

Утром 29 декабря в отделении Sparkasse в Гельзенкирхене обнаружили, что в хранилище банка взломаны более 3200 ячеек с деньгами, золотом и драгоценностями. Преступники проникли в хранилище из прилегающей к зданию парковки, пробив стену буром. Ранее сообщалось, что пострадали около 2700 человек: у некоторых было больше одного сейфа.

Точная сумма ущерба по-прежнему неизвестна, так как содержимое ячеек зачастую подпадало под закон о банковской тайне. Как сообщали агентство dpa и газета Bild, она может достигать 100 млн евро, что делает это ограбление крупнейшим по нанесенному ущербу в истории ФРГ.

Согласно показаниям свидетелей, вечером 28 декабря на лестнице многоуровневой парковки видели мужчин с большими сумками. Записи с камер наблюдения показали, что утром следующего дня с парковки выехал черный автомобиль Audi RS 6, находящиеся в нем люди были в масках. Номерной знак автомобиля был ранее украден в Ганновере. В полиции назвали действия грабителей "очень профессиональными".

К зданию филиала банка 29 и 30 декабря приходили недовольные клиенты. Многие заявляли, что их потери значительно превышают размер страховки. В Sparkasse указали, что каждый из сейфов был застрахован на сумму до 10 300 евро. В начале января в полиции сообщили, что у них нет каких-либо зацепок в расследовании, найден лишь номерной знак автомобиля Audi RS 6.

DW

