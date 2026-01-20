Поляки ждут визита к врачу в среднем более 4 месяцев — самые длинные очереди к хирургам и эндокринологам, сообщает Radio Polska.

Среди специалистов дольше всего приходится ждать приема у нейрохирурга и эндокринолога — 13 месяцев, у гастроэнтеролога — 10 месяцев. Самое короткое ожидание — несколько дней — у педиатра, неонатолога и гинеколога.

Более четырех месяцев — столько в среднем поляки ждут медицинских услуг. Это одни из данных, которые содержатся в последнем отчёте Фонда Watch Health Care за 2025 год.

Пациенты отмечают, что попасть к врачу непросто:

— Очереди длинные, месяц, два — зависит от специалиста.

— Если иду к врачу, то к частному. Стараюсь обойти очереди, когда могу, но к гастроэнтерологу всё равно приходится обращаться частным образом.

— Сложнее всего попасть на первый приём, его приходится ждать дольше всего.

На диагностические обследования приходится ждать в среднем почти 3 месяца, что лучше, чем год назад, когда среднее время ожидания составляло более 3 месяцев

В то же время от визита к семейному врачу до операции по удалению варикозных вен нижних конечностей проходит более 30 месяцев, на операцию по эндопротезированию коленного сустава — 25 месяцев, а на лечение с помощью ортодонтического аппарата — более 21 месяца.

Министерство здравоохранения Польши запустило центральную e‑регистрацию приемов у врачей. За первую неделю её работы поляки записались на более чем 84 тысячи медицинских услуг. Система повышает доступность услуг: в стране открыто свыше 78 тысяч свободных терминов на цитологию, более 151 тысячи — на маммографию и около 30 тысяч — на приём к кардиологу.

На данный момент через центральную e‑регистрацию можно записаться на цитологию, маммографию или первую консультацию к кардиологу. В программу постепенно подключаются новые медицинские учреждения по всей Польше.

В соответствии с правилами Национального фонда здравоохранения (Narodowy Fundusz Zdrowia — NFZ), некоторые категории граждан получают первоочередной доступ к медицинским услугам, финансируемым государством. Это означает, что они могут попасть на прием к врачу быстрее, чем другие пациенты.

К таким лицам относятся:

-кадровые военнослужащие, пользующиеся услугами медицинских учреждений, подчиненных Министерству национальной обороны Польши;

-военнослужащие альтернативной службы;

-ветераны войны и лица, принимавшие участие в боевых действиях;

-сотрудники силовых структур, военные и ветераны, имеющие минимум 30% потери трудоспособности в результате ранений или травм;

-активисты антикоммунистической оппозиции и репрессированные по политическим причинам;

-лица, депортированные на принудительные работы;

-лица, внесенные в национальный реестр ожидания трансплантации органов, тканей или клеток;

-люди с инвалидностью или значительной потерей трудоспособности, нуждающиеся в постоянном уходе или помощи;

-беременные женщины;

-почетные доноры крови и заслуженные доноры трансплантационных материалов;

-доноры крови, которые не менее трех раз сдавали кровь или ее компоненты (в частности после COVID-19 в период эпидемической угрозы);

-дети до 18 лет, которым поставлен диагноз тяжелой, неизлечимой или угрожающей жизни болезни (в частности врожденной или полученной во время родов).

Если пациент имеет право на приоритетное обслуживание, учреждение здравоохранения в Польше обязано принять его в день обращения. Если это невозможно по официальной причине, врач должен назначить ближайшую возможную дату вне общей очереди.

Отделения неотложной помощи (SOR) работают по другому принципу — в первую очередь помощь получают те, кто находится в состоянии, угрожающем жизни.

Для амбулаторной специализированной помощи, в соответствии с нормами NFZ, пациента должны принять в течение семи рабочих дней с момента получения направления.