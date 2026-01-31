США "воодушевлены" тем, что Россия работает над достижением мира в Украине, заявил спецпосланник Трампа. По словам представителя Путина, на переговорах во Флориде обсуждались и экономические вопросы.

Американские официальные лица провели "продуктивные и конструктивные" переговоры со спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым, сообщил в субботу, 31 января, спецпосланник президента США Стив Уиткофф, пишет DW. По его словам, встреча прошла во Флориде в рамках посреднических усилий США, направленных на прекращение войны России против Украины.

"Мы воодушевлены этой встречей, которая показывает, что Россия работает над обеспечением мира в Украине, и благодарны президенту Трампу за его важную роль в поиске прочного и долгосрочного мира", - написал Уиткофф в соцсети X. Он добавил, что в состав американской делегации, кроме него самого, вошли министр финансов Скотт Бессент, зять президента США Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум.

О "конструктивной встрече" с американской делегацией также заявил Кирилл Дмитриев. Он сообщил в X, что на субботних переговорах во Флориде обсудил как украинское урегулирование, так и тему экономического сотрудничества России с США.

Переговоры России и Украины в Абу-Даби

Визит Дмитриева в США проходит накануне нового раунда переговоров Москвы и Киева в Абу-Даби, который запланирован на 1 февраля. США участвовали в предыдущем раунде, который состоялся в столице ОАЭ 23-24 января . Госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что второй раунд будет двусторонним, но Вашингтон может также принять участие.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 30 января подтвердил, что президент США Дональд Трамп попросил Владимира Путина воздержаться от ударов по Киеву "с целью создания благоприятных условий для переговоров". Однако, по утверждению Пескова, речь шла лишь о сроке до 1 февраля, в то время как Трамп заявил 29 января, что Путин согласился прекратить обстрелы украинских городов на ближайшие семь дней.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский ранее допускал, что дата и место следующей встречи между делегациями Украины, России и США могут быть изменены из-за роста напряженности между США и Ираном. В вечернем обращении 31 января Зеленский заявил, что Украина ожидает от американской стороны конкретики относительно дальнейших встреч. "Украина готова работать во всех рабочих форматах. Важно, чтобы результаты были и чтобы встречи были. Мы рассчитываем на встречи на следующей неделе, мы готовимся к ним", - сказал глава украинского государства.