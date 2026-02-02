Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Алиев прибыл в ОАЭ накануне переговоров России и Украины 0 300

В мире
Дата публикации: 02.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Алиев прибыл в ОАЭ накануне переговоров России и Украины
ФОТО: Global Look Press

Алиев приехал в ОАЭ накануне встречи делегаций РФ, США и Украины. Ранее Алиев распорядился отправить помощь Украине.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев приехал в столицу Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) накануне встречи делегаций РФ, США и Украины. Об этом пишет Minval в своем Telegram-канале.

Азербайджанский президент встретился с президентом страны Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Стороны обсудили сотрудничество в экономической и военной областях.

Отдельно Алиев и Аль Нахайян обсудили совместные оперативно-тактические учения «Щит мира – 2026», проведенные в Абу-Даби между вооруженными силами двух стран.

Накануне глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку не позволит использовать свою территорию и воздушное пространство для военных операций против Ирана.

Ранее Азербайджан отправил партию гуманитарной помощи Украины. Об этом распорядился президент республики Ильхам Алиев, передает Caliber. «Отправка гуманитарной помощи была обеспечена Министерством энергетики на основании соответствующего распоряжения президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева», — указано в сообщении.

4 и 5 февраля в Абу-Даби также пройдет второй раунд переговоров России, Украины и США. Он был перенесен для дополнительного согласования графиков всех сторон, уточнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Президент Украины Владимир Зеленский до этого заявлял, что встреча могла быть перенесена в том числе из-за ситуации между США и Ираном.

Читайте нас также:
#США #Украина #Азербайджан #дипломатия #переговоры #внешняя политика #гуманитарная помощь #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Трамп подписал закон о бюджете США. Странам Балтии тоже дадут денег
Изображение к статье: Будет ли индийцам проще въехать и остаться в Европе? Брюссель открывает новый офис в Индии
Изображение к статье: Президент Объединённых Арабских Эмиратов Мохаммед бин Зайд аль-Нахайян и глава РФ Владимир Путин 29 января 2026 года.
Изображение к статье: Саиф аль-Ислам Каддафи и Ахмед Каддафи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Ветеринар предупредил об опасности морозных прогулок для собак
Люблю!
Изображение к статье: «О разрешённой ненависти»: латышка о русофобии
Наша Латвия
Изображение к статье: ЛГБТ маршируют в форме. Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Шэрон Стоун рассказала, что после инсульта начала «слышать» умерших
Lifenews
Изображение к статье: «Эпидемия»? - Больницы по всей Латвии увольняют граждан РФ и РБ
Наша Латвия
Изображение к статье: Врач: женщины с талией более 80 сантиметров входят в группу риска по диабету
Люблю!
Изображение к статье: Ветеринар предупредил об опасности морозных прогулок для собак
Люблю!
Изображение к статье: «О разрешённой ненависти»: латышка о русофобии
Наша Латвия
Изображение к статье: ЛГБТ маршируют в форме. Иконка видео
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео