Президент Азербайджана Ильхам Алиев приехал в столицу Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) накануне встречи делегаций РФ, США и Украины. Об этом пишет Minval в своем Telegram-канале.

Азербайджанский президент встретился с президентом страны Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Стороны обсудили сотрудничество в экономической и военной областях.

Отдельно Алиев и Аль Нахайян обсудили совместные оперативно-тактические учения «Щит мира – 2026», проведенные в Абу-Даби между вооруженными силами двух стран.

Накануне глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку не позволит использовать свою территорию и воздушное пространство для военных операций против Ирана.

Ранее Азербайджан отправил партию гуманитарной помощи Украины. Об этом распорядился президент республики Ильхам Алиев, передает Caliber. «Отправка гуманитарной помощи была обеспечена Министерством энергетики на основании соответствующего распоряжения президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева», — указано в сообщении.

4 и 5 февраля в Абу-Даби также пройдет второй раунд переговоров России, Украины и США. Он был перенесен для дополнительного согласования графиков всех сторон, уточнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Президент Украины Владимир Зеленский до этого заявлял, что встреча могла быть перенесена в том числе из-за ситуации между США и Ираном.