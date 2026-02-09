Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

ЕС готовит санкции против портов в Грузии и Индонезии из-за работы с нефтью из России 0 144

В мире
Дата публикации: 09.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: ЕС готовит санкции против портов в Грузии и Индонезии из-за работы с нефтью из России
ФОТО: Global Look Press

Евросоюз предложил ввести санкции в отношении портов Кулеви (Грузия) и Каримун (Индонезия) из-за операций с российской нефтью, сообщило 9 февраля агентство Reuters. Об этом говорится в документе, который подготовили Еврокомиссия и Европейская служба внешних связей.

В случае, если Евросоюз утвердит предложенные санкции, европейским компаниям и частным лицам запретят осуществлять операции с двумя упомянутыми портами, цитирует "Медуза".

Как отмечает Reuters, ЕС в рамках санкций против России впервые предложил ввести меры против портов третьих стран.

Евросоюз готовит 20-й по счету пакет санкций в отношении России из-за полномасштабного вторжения в Украину. Его планируют принять к четвертой годовщине со дня начала войны, 24 февраля.

По данным Reuters, в рамках санкционного пакета планируют запретить импорт металлов, в том числе никелевых слитков, железной руды, меди и различных видов металлолома, таких как алюминий. Кроме того, ЕС хочет запретить импорт соли, аммиака, гальки, кремния и меховых шкур.

Читайте нас также:
#Грузия #Украина #санкции #Индонезия #экономика #Евросоюз #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Названы причины желания США ударить по Ирану
Изображение к статье: США смягчат запрет на продажу венесуэльской нефти Кубе
Изображение к статье: В США задумали хитроумный план новой войны с использованием Израиля
Изображение к статье: Глава МИД Польши назвал главное условие распада ЕС

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Фото: Chad Slattery / wikipedia
В мире
Изображение к статье: Почему 20 тысяч муниципальных квартир стоят пустыми?
Наша Латвия
Изображение к статье: Умные и отважные суперагенты. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Азиатский союзник США стал активнее скупать российский алюминий
Бизнес
Изображение к статье: Рижский зоопарк приглашает провести выходные в тропиках
Культура &
1
Изображение к статье: Сознательные пенсионеры собирают макулатуру. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Фото: Chad Slattery / wikipedia
В мире
Изображение к статье: Почему 20 тысяч муниципальных квартир стоят пустыми?
Наша Латвия
Изображение к статье: Умные и отважные суперагенты. Иконка видео
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео