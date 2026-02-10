На политической карте Мексики вот уже 8 лет доминирует партия Morena. За это время она сумела полностью консолидировать власть, не встретив при этом практически никакой конкуренции. Но, несмотря на то что нынешний президент Клаудия Шейнбаум «унаследовала» пост от обаятельного любимца мексиканской публики Лопеса Обрадора, расправиться с его политическим наследием становится все сложнее. За ширмой стабильности стали очевидны старые проблемы, - коррупция и экономический застой, - которые могут определить будущее страны и Шейнбаум в частности уже в ближайшие годы. Вот что можно узнать из журнала The Economist о первых электоральных неудачах правящей мексиканской партии Morena, намекающих на конец затянувшегося «медового месяца».

После отстранения Николаса Мадуро и настигнувшей Кубу и Никарагуа политической турбулентности можно констатировать, что некогда доминировавшие в Латинской Америке левые настроения уходят в прошлое. Однако по другую сторону южной границы США все еще существует иной тип левой политики, и он не просто жив, но и процветает.

Мексиканская партия «Движение национального возрождения», или Morena, гораздо мягче, менее идеологизирована и значительно моложе марксизма-ленинизма, который в прошлом веке распространялся в странах Карибского бассейна. В Мексике у нее нет серьезных соперников. Партия была основана в 2011 году, чтобы привести к власти ее основателя - Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Добившись этого в 2018 году, Morena начала доминировать в мексиканской политике. Вместе с союзниками она контролирует 24 из 32 штатов страны. В обеих палатах парламента у нее было более двух третей мест в каждой. И теперь Morena все чаще сравнивают с Институционно-революционной партией, которая правила Мексикой как однопартийным государством на протяжении семидесяти лет — вплоть до 2000 года.

Однако чем глубже Morena укореняется в своей власти, тем все меньше она выглядит способной спасти Мексику от ее самых серьезных проблем: наркокартелей, коррупции и слабой экономики. Партия и ее лидеры по-прежнему популярны в народе. Вопрос лишь в том, как долго продлится эта популярность.

Безопасность и коррупция — главные вызовы дня сегодняшнего. Клаудия Шейнбаум, преемница Лопеса Обрадора, выбранная им самим, внедрила действенную стратегию, благодаря которой впервые за многие годы начал снижаться уровень убийств. Но Дональд Трамп требует быстрых результатов. Он заявил о «неприемлемом альянсе» между наркокартелями и мексиканскими политиками, обвинив в этих связях нескольких сенаторов и губернаторов, членов партии Morena. Каким бы трудным партнером ни был Трамп, он фактически дал Шейнбаум прикрытие для борьбы с коррупцией — однако преследовать представителей собственной партии ей по-прежнему крайне сложно.

Реформирование институтов безопасности и судебной системы, чтобы сделать Мексику более безопасной и менее коррумпированной в долгосрочной перспективе, обойдется очень дорого. Но пока у власти Morena, у Мексики нет денег. Экономический рост страны давно отстает от показателей ее латиноамериканских соседей и сопоставимых развивающихся экономик Азии. А годы правления Morena были самыми вялыми за последние четверть века. МВФ прогнозирует рост экономики всего на 1,5 % в 2026 году — примерно вдвое ниже среднего по региону. Флагманская стратегия развития Шейнбаум, Plan México, плодов не дает: в 2025 году инвестиции составили 22 % ВВП, не дотянув до целевого показателя в 25 %. При слабом росте экономики лишь немногие верят, что правительство сможет сохранять щедрые социальные выплаты до конца ее срока в 2030 году.

Именно эти выплаты лежат в основе популярности Morena. Вместе с такими трудовыми реформами, как резкое повышение минимальной зарплаты и ограничение аутсорсинга, партия с 2018 по 2024 год помогла вытащить из бедности более 13 млн человек из 132-миллионного населения Мексики. За это время минимальная зарплата выросла втрое — до 315 песо (18 долларов) в день. В Конгрессе также рассматривается предложение сократить рабочую неделю с 48 до 40 часов. Однако за тот же период дефицит бюджета увеличился примерно с 2 % ВВП до рекордных 5,7 % в 2024 году, и это своеобразный антирекорд за последние 40 лет. Шейнбаум пообещала сократить его до 2,5 %, но пока не может достичь даже собственные краткосрочные цели.

Бюджетные ограничения ослабляют позиции Шейнбаум в отношениях с Трампом. Темпы роста экономики в значительной степени зависят от Соглашения США – Мексика – Канада (USMCA), договора о свободной торговле, который быть пересмотрен в этом году. 13 января Трамп назвал его «неактуальным», указывая на главные проблемы Мексики — беззаконие и коррупцию. Но при растянутых государственных финансах и слабой экономике Шейнбаум не может решить проблемы быстро. Если Трамп выйдет из USMCA, это похоронит любые надежды на выполнение его требований.

ПРИРОДА ЗВЕРЯ

Корень проблем, с которыми сталкивается Шейнбаум, лежит в самой природе Morena. Партийное членство - весьма размытое понятие в этой партии, да и дисциплина слабая, несмотря на то, что идеологически она левая. В первые годы партия принимала кандидатов без разбора, потому что «ее интересовала только победа, а не наследие или фундамент», говорит Хавьер Апарисио из университета CIDE в Мехико. Во многом успех партии опирался на харизму Лопеса Обрадора. «Главный вызов — сохранить верность Morena своим ценностям», — говорит Ситлалли Эрнандес, одна из основательниц партии и нынешний министр по делам женщин.

Шейнбаум начала утверждать собственное лидерство. Принятый в 2025 году закон против клановости, запрещающий родственникам политиков занимать государственные должности, был воспринят как попытка оттеснить союзников Лопеса Обрадора. Тем не менее его влияние сохраняется, а политическая идентичность Шейнбаум по-прежнему ограничена теми рамками, которые он создал. Поэтому резкие перемены в политическом устройстве могут только ослабить ее позиции, из-за чего принятие закона «о кумовстве» было отложено до 2030 года.

Желание удержать власть само по себе является объединяющим фактором. Лопес Обрадор ослаблял независимые избирательные институты, утверждая, что он действует «в интересах народа». Morena от этого открещивается. «Мы не стремимся к абсолютной власти», — говорит Эрнандес. Патрисия Меркадо из центристско-левой партии «Гражданское движение», не входящей в альянс с Morena, настроена скептически: «Я думаю, они хотят удержаться у власти. Многие в Morena считают, что только они способны преобразить страну».

Шейнбаум выглядит менее авторитарной, чем ее предшественник Лопес Обрадор. Однако она продвинула его план по избранию судей и работает над изменениями в избирательной системе, нацеленными на сокращение государственного финансирования партий и уменьшение числа мест, распределяемых по пропорциональной системе. Все это играет на руку Morena. «Я не знаю, каковы их мотивы, — говорит социолог Лорена Бесерра. — Но результатом станет ослабление демократической конкуренции».

Тем не мене мексиканцев доминирование Morena пока не смущает. Рейтинг одобрения Шейнбаум ни разу не опускался ниже 70 %. Но вместе с этим появляются и тревожные звоночки. Растет обеспокоенность преступностью. По стране прогремела серия скандалов на фоне заявлений партии о жесткой экономии и борьбе с коррупцией.

Шейнбаум не обладает харизмой Лопеса Обрадора. Поэтому проблемы, которые раньше легко игнорировались — слабый рост, нехватка лекарств, ухудшение состояния школ, — становятся все заметнее. В прошлом году Morena проиграла несколько местных выборов, которые рассчитывала выиграть. «Медовый месяц закончился, — говорит Апарисио. — Теперь нужно показывать результат». Но результативность пока что далеко не самая сильная сторона Morena.