В Швейцарии 14 июня состоится референдум, который может существенно повлиять на миграционную политику страны, в том числе на положение украинских беженцев. Речь идет об инициативе правой "Швейцарской народной партии" (SVP), которая предлагает законодательно ограничить численность населения страны на уровне 10 миллионов человек к 2050 году.

Если предложение поддержат, после достижения установленного предела власти будут обязаны прекратить рассмотрение новых заявок на убежище, существенно ограничить воссоединение семей и отменить временные статусы защиты, включая статус "S", которым пользуются украинцы. Сейчас в Швейцарии находятся более 65 тысяч граждан Украины с таким статусом.

Согласно проекту документа, меры начнут применяться уже при превышении отметки в 9,5 миллиона жителей. Кроме того, могут быть пересмотрены или даже разорваны международные соглашения о свободном передвижении и гуманитарные договоренности.

Инициатива вызывает острые споры в стране. С 1960 года население Швейцарии выросло почти на 70% - до 9,1 миллиона человек, главным образом за счет иммиграции. Сторонники ограничений заявляют о перегрузке инфраструктуры и дефиците жилья.

В то же время правительство, парламент, бизнес-сообщество и либеральные партии выступают против, предупреждая о риске дефицита рабочей силы и угрозе для экономических связей с ЕС. Ограничения могут осложнить доступ швейцарских компаний к иностранным специалистам и повлиять на соглашения, обеспечивающие экспортерам выход на единый рынок Евросоюза.

Согласно опросу декабря 2025 года, инициативу поддерживают около 48% избирателей. Эксперты связывают это с экономическим недовольством: в последние три года ВВП на душу населения не рос, а реальная заработная плата снизилась.

В случае одобрения инициативы политика Швейцарии может сместиться от интеграции к стимулированию возвращения беженцев, что напрямую затронет украинцев, находящихся в стране.