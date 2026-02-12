Baltijas balss logotype
Нам бы их поблемы - в Швейцарии проведут референдум о лимите населения 3 411

В мире
Дата публикации: 12.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Нам бы их поблемы - в Швейцарии проведут референдум о лимите населения

В Швейцарии 14 июня состоится референдум, который может существенно повлиять на миграционную политику страны, в том числе на положение украинских беженцев. Речь идет об инициативе правой "Швейцарской народной партии" (SVP), которая предлагает законодательно ограничить численность населения страны на уровне 10 миллионов человек к 2050 году.

Если предложение поддержат, после достижения установленного предела власти будут обязаны прекратить рассмотрение новых заявок на убежище, существенно ограничить воссоединение семей и отменить временные статусы защиты, включая статус "S", которым пользуются украинцы. Сейчас в Швейцарии находятся более 65 тысяч граждан Украины с таким статусом.

Согласно проекту документа, меры начнут применяться уже при превышении отметки в 9,5 миллиона жителей. Кроме того, могут быть пересмотрены или даже разорваны международные соглашения о свободном передвижении и гуманитарные договоренности.

Инициатива вызывает острые споры в стране. С 1960 года население Швейцарии выросло почти на 70% - до 9,1 миллиона человек, главным образом за счет иммиграции. Сторонники ограничений заявляют о перегрузке инфраструктуры и дефиците жилья.

В то же время правительство, парламент, бизнес-сообщество и либеральные партии выступают против, предупреждая о риске дефицита рабочей силы и угрозе для экономических связей с ЕС. Ограничения могут осложнить доступ швейцарских компаний к иностранным специалистам и повлиять на соглашения, обеспечивающие экспортерам выход на единый рынок Евросоюза.

Согласно опросу декабря 2025 года, инициативу поддерживают около 48% избирателей. Эксперты связывают это с экономическим недовольством: в последние три года ВВП на душу населения не рос, а реальная заработная плата снизилась.

В случае одобрения инициативы политика Швейцарии может сместиться от интеграции к стимулированию возвращения беженцев, что напрямую затронет украинцев, находящихся в стране.

(3)
  • Крепкий Орешник
    Крепкий Орешник
    13-го февраля

    К ним едут, от нас бегут ... Беглецы ... за длинным франком... Или длинным евро... какая разница? Лишь бы подлинней ) Ну и там у них три офязыка, фактически четыре или даже пять, с учётом английского. И никакого латышского — "нам бы их проблемы", вы правы! А 900 тыс. это как раз столько Латвия потеряла своих жителей с 1991 г. Освободились (

    1
    0
  • A
    Aleks
    12-го февраля

    Опять же по странному стечению обстоятельств,главным лоббистом по легализации педофилии в Европе является владелец ,,Порнхаба,,раввин Соломон Фридман.. Не зря ж Гитлер закрыл все порнографические газеты и журналы,принадлежащие разным Соломонам.

    2
    3
  • A
    Aleks
    12-го февраля

    Да,где хранятся деньги-там сионистское лобби по завозу мигрантов не работает как работает в России,например,где сначала за бесконтрольный завоз мигрантов отвечал Борис Шпигель,пока самому не дали за взятку 11 лет,а потом отпустили в Израиль,а теперь завоз курирует Горский еврей из Азербайджана Нисанов,синагога Хабад В Великобритании миграцией занимается израильский миллиардер Амир Даян,а во Франции сионистка Элизабет Барбиндер. Интересно,кто в Латвии курирует завоз мигрантов? Если уж истинные журналисты накопали фамилии в таких больших странах,то уж в Латвии легко узнать,кто стоит за всем... Хотя и так понятно😈🔯

    2
    3
