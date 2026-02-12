Baltijas balss logotype
Подсчитали, сколько беженцев из Украины приехало в Германию и в Европу

В мире
Дата публикации: 12.02.2026
По состоянию на 7 февраля в Центральном реестре иностранцев (AZR) Германии зарегистрированы 1 157 515 человек, которые прибыли в Германию из Украины в связи с войной и которым выдан вид на жительство для временной защиты. Об этом в четверг, 12 февраля, сообщили DW в МВД Германии.

Среди них - около 484 000 мужчин (85 266 - в возрасте от 18 до 26 лет) и порядка 672 000 женщин. Примерно 305 400 от общего числа - несовершеннолетние.

Граждане Украины могут въезжать в Германию без визы и находиться без нее на территории ФРГ до 90 дней. "Учитывая продолжающиеся военные действия и продолжающиеся российские атаки, в краткосрочной перспективе не следует ожидать значительного сокращения потока беженцев в ЕС и Германию", - подчеркнули в МВД.

C 2022 года по 31 января 2026 года, 471 439 человек из Украины покинули ФРГ и больше не были зарегистрированы в AZR.

Статус временной защиты действует до марта 2027 года

Статус временной защиты на территории Европейского Союза действует для украинских беженцев до марта 2027 года. Федеральным землям направлена просьба ускорить переход к выдаче долгосрочных разрешений на проживание, говорилось в ответе немецкого министерства внутренних дел на запрос DW. В целом в странах ЕС нашли временную защиту более 4,3 млн украинских беженцев

#Украина #война #миграция #беженцы #Германия
Оставить комментарий

(1)
  ТТ
    Тим Тим
    13-го февраля

    4 дивизии ухилянтов жрут немецкую колбасу, запивая пивом, а в это время у кого не было денег свалить гниют в окопах.

