Бывший министр финансов Греции заявил в программе Euronews "Европа сегодня", что ЕС находится на перепутье между федерализацией и расформированием, назвав причиной дезинтеграции отсутствие необходимых фискальных и инвестиционных структур.

"У нас есть два варианта, то есть мы находимся на развилке. Либо мы движемся в направлении федерализации, либо к расформированию еврозоны", - сказал Варуфакис в четверг в интервью программе Euronews "Европа сегодня".

По словам греческого экономиста, лидеры ЕС не выбирают ни тот, ни другой вариант и "попадают в промежуточный вакуум".

Варуфакис возложил вину за проблемы блока на валютный союз, в котором, по его словам, отсутствуют необходимые фискальные и инвестиционные структуры. Наш собеседник считает, что ЕС испытывает инвестиционный голод уже два десятилетия и "проводить дерегулирование - всё равно что переставлять стулья на Титанике".

"У нас есть федеральные деньги, и в этом наша трагедия. У нас есть сильный центральный банк, монолитный центральный банк и 20 казначейств, которые в действительности не могут на него положиться", - сказал он.

Варуфакис также выразил своё недоумение в связи с тем, что лидеры ЕС, обсуждая еврооблигации, "не говорят о самом главном" - о том, кто будет выпускать долг.

Дебаты по еврооблигациям обостряются

Его комментарии прозвучали в тот момент, когда лидеры стран блока проводят неформальный саммит в замке Алден Бизен в провинции Лимбург в Бельгии, посвящённой конкурентоспособности. Известно, что ключевой в повестке, но и вызывающий разногласия, - вопрос еврооблигаций.

Президент Франции Эммануэль Макрон на этой неделе призвал к выпуску "перспективных еврооблигаций" для финансирования стратегических проектов, заявив, что мировые рынки ищут альтернативу доллару США.

Канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Италии Джорджа Мелони, как ожидается, представят совместную экономическую доктрину, ориентированную на дерегулирование, в то время как Нидерланды, скандинавские страны и страны Балтии выступают против стратегии "Покупай европейское", которую считают протекцинистской.

Бывшие премьер-министры Италии Марио Драги и Энрико Летта присоединились к дискуссиям в четверг, чтобы поделиться своими взглядами на европейскую конкурентоспособность.

Цель неформального саммита - разработать список предложений для официальной встречи лидеров государств-членов ЕС в конце марта.