Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«У ЕС два варианта - федерализация или распад» - мнение 1 848

В мире
Дата публикации: 12.02.2026
Euronews
Изображение к статье: «У ЕС два варианта - федерализация или распад» - мнение

Бывший министр финансов Греции заявил в программе Euronews "Европа сегодня", что ЕС находится на перепутье между федерализацией и расформированием, назвав причиной дезинтеграции отсутствие необходимых фискальных и инвестиционных структур.

"У нас есть два варианта, то есть мы находимся на развилке. Либо мы движемся в направлении федерализации, либо к расформированию еврозоны", - сказал Варуфакис в четверг в интервью программе Euronews "Европа сегодня".

По словам греческого экономиста, лидеры ЕС не выбирают ни тот, ни другой вариант и "попадают в промежуточный вакуум".

Варуфакис возложил вину за проблемы блока на валютный союз, в котором, по его словам, отсутствуют необходимые фискальные и инвестиционные структуры. Наш собеседник считает, что ЕС испытывает инвестиционный голод уже два десятилетия и "проводить дерегулирование - всё равно что переставлять стулья на Титанике".

"У нас есть федеральные деньги, и в этом наша трагедия. У нас есть сильный центральный банк, монолитный центральный банк и 20 казначейств, которые в действительности не могут на него положиться", - сказал он.

Варуфакис также выразил своё недоумение в связи с тем, что лидеры ЕС, обсуждая еврооблигации, "не говорят о самом главном" - о том, кто будет выпускать долг.

Дебаты по еврооблигациям обостряются

Его комментарии прозвучали в тот момент, когда лидеры стран блока проводят неформальный саммит в замке Алден Бизен в провинции Лимбург в Бельгии, посвящённой конкурентоспособности. Известно, что ключевой в повестке, но и вызывающий разногласия, - вопрос еврооблигаций.

Президент Франции Эммануэль Макрон на этой неделе призвал к выпуску "перспективных еврооблигаций" для финансирования стратегических проектов, заявив, что мировые рынки ищут альтернативу доллару США.

Канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Италии Джорджа Мелони, как ожидается, представят совместную экономическую доктрину, ориентированную на дерегулирование, в то время как Нидерланды, скандинавские страны и страны Балтии выступают против стратегии "Покупай европейское", которую считают протекцинистской.

Бывшие премьер-министры Италии Марио Драги и Энрико Летта присоединились к дискуссиям в четверг, чтобы поделиться своими взглядами на европейскую конкурентоспособность.

Цель неформального саммита - разработать список предложений для официальной встречи лидеров государств-членов ЕС в конце марта.

Читайте нас также:
#финансы #экономика #Евросоюз #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
7
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • ТТ
    Тим Тим
    12-го февраля

    К сожалению или нет,но пока есть США, рулить в мире будет доллар, а вкладывать миллиарды инвесторам в ЕС, чья экономика в большой ж... пе, да и сам союз скоро начнëт"трещать по швам"не думаю, что будет выгодно.

    12
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Глава МИД Польши заявил о решающей борьбе между Россией и ЕС
Изображение к статье: Названы причины желания США ударить по Ирану
Изображение к статье: США смягчат запрет на продажу венесуэльской нефти Кубе
Изображение к статье: В США задумали хитроумный план новой войны с использованием Израиля

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
Изображение к статье: Новый проект Мартина Скорсезе собрал звездный состав: ДиКаприо, Лоуренс, Харрис и Миккельсен
Культура &
Изображение к статье: В Беларуси построили подземные туннели для переправки беженцев в ЕС - СМИ
В мире
Изображение к статье: Фото: Chad Slattery / wikipedia
В мире
1
Изображение к статье: Почему 20 тысяч муниципальных квартир стоят пустыми?
Наша Латвия
Изображение к статье: Умные и отважные суперагенты. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
Изображение к статье: Новый проект Мартина Скорсезе собрал звездный состав: ДиКаприо, Лоуренс, Харрис и Миккельсен
Культура &
Изображение к статье: В Беларуси построили подземные туннели для переправки беженцев в ЕС - СМИ
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео