Южнокорейская разведка полагает, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын утвердился в намерении сделать своей преемницей его дочь Ким Чжу Э и предпринимает определенные шаги, чтобы укрепить ее позиции возле вершины власти. Об этом представители разведки рассказали в четверг депутатам парламента Южной Кореи.

О том, что Ким Чен Ын, похоже, растит из дочери преемницу, Национальная служба разведки (NIS) Южной Кореи говорила еще два года назад, но теперь, как рассказали журналистам депутаты, он перешел от этапа воспитания наследницы к этапу назначения ее таковой.

«Поскольку Ким Чжу Э присутствовала на разных мероприятиях […] и отмечены признаки того, что она высказывала мнение по определенным государственным вопросам, NIS считает, что она вступила в стадию назначения преемницей», — сказал журналистам после закрытой встречи с разведкой депутат Ли Сон Квон.

По словам депутатов, далее NIS намерена отследить, появится ли Чжу Э на съезде Трудовой партии Кореи в конце февраля и если да, то в каком статусе она там будет присутствовать.

Съезд партии — главное политическое событие в Северной Корее. Съезды проводятся раз в пять лет и на нем руководство объявляет о планах на ближайшие годы, в том числе во внешней политике, в военной сфере и в ядерной программе.

Как напоминает корреспондент Би-би-си в Сеуле Джейк Квон, Чжу Э — это единственный официально известный ребенок Ким Чен Ына и его жены Ли Соль Чжу.

NIS считает, что у Кима есть и старший ребенок, сын, но публично о его существовании ни сам лидер, ни северокорейская государственная пресса никогда не упоминали.

О существовании же Чжу Э мир узнал вскоре после ее рождения из довольно неожиданного источника: американский баскетболист Деннис Родман, в 2013 году посетивший КНДР по приглашению ее руководства, рассказал британской газете Guardian, что «держал на руках малютку Чжу Э».