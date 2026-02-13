Baltijas balss logotype
Кремль хочет возвращения РФ к долларовым расчетам - Bloomberg 1 525

В мире
Дата публикации: 13.02.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Кремль хочет возвращения РФ к долларовым расчетам - Bloomberg
ФОТО: pixabay

Агентство Bloomberg опубликовало внутреннюю записку российской стороны, в которой изложены семь направлений возможного сотрудничества РФ и США в случае прекращения войны в Украине.

Кремль хотел бы вернуть РФ в систему международных расчетов в долларах в рамках широкого экономического партнерства с администрацией Дональда Трампа. Об этом в четверг, 12 февраля, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на внутреннюю записку, распространенную среди высокопоставленных российских чиновников.

В документе, составленном ранее в 2026 году, подробно изложены семь направлений, на которых экономические интересы России и США могут совпасть после заключения соглашения о прекращении войны в Украине.

Направления возможного сотрудничества

Речь идет, в частности, о долгосрочных контрактах в области авиации для модернизации российского авиапарка самолетов и возможном участии США в российском авиастроении. Записка предполагает создание совместных предприятий в области нефти и сжиженного природного газа. Предусмотрены льготные условия для возвращения американских компаний на российский потребительский рынок. Запланировано сотрудничество в области атомной энергетики, в том числе в тех ее секторах, которые связаны с искусственным интеллектом. Кроме того, речь в документе идет о взаимодействии в сфере производства сырья, - лития, меди, никеля и платины. В качестве потенциальной области названа и совместная работа по продвижению ископаемого топлива в качестве альтернативы низкоэмиссионным решениям.

Ослабление отношений Москвы и Пекина

Отдельно упомянута возможность возвращения России к системе расчетов в долларах, в том числе для энергосделок.

Неясно, озвучивала ли Россия США какие-либо из параметров документа. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина - Дмитрий Песков - не ответил на запрос о комментарии.

Расчеты в долларах означали бы возвращение РФ под финансовый контроль Вашингтона и отказ от усилий по снижению уязвимости российской экономики, пишет Bloomberg. Администрации Трампа данный шаг принес бы победу в деле ослабления отношений Москвы и Пекина, добавляет издание.

"Пакет Дмитриева"

В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия и США параллельно с мирными переговорами с Киевом обсуждают масштабные двусторонние экономические соглашения.

Информация о предложении Москвы, который Зеленский назвал "пакетом Дмитриева" в честь переговорщика Кремля, была собрана украинской разведкой. Переговорщик Кремля Кирилл Дмитриев также возглавляет Российский фонд прямых инвестиций.

#США #Дональд Трамп #энергетика #доллар #экономика #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    13-го февраля

    😀😀😀Да ладно...А как же БРИКС,собственная валюта и уход от доллара?!😀 Синагоге и банку Ротшильдов (ЦБ) не выгоден такой расклад,поэтому олигархи и Путин ,их ставленник,переобулись в воздухе,не зря ж переговоры ведёт Дмитриев,синагога Хабад США и Кушнер,синагога Хабад США... ,,Голограмма Путина,,ещё и не так сдаст Россию...🔯😈👽

    2
    3

