Агентство Bloomberg опубликовало внутреннюю записку российской стороны, в которой изложены семь направлений возможного сотрудничества РФ и США в случае прекращения войны в Украине.

Кремль хотел бы вернуть РФ в систему международных расчетов в долларах в рамках широкого экономического партнерства с администрацией Дональда Трампа. Об этом в четверг, 12 февраля, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на внутреннюю записку, распространенную среди высокопоставленных российских чиновников.

В документе, составленном ранее в 2026 году, подробно изложены семь направлений, на которых экономические интересы России и США могут совпасть после заключения соглашения о прекращении войны в Украине.

Направления возможного сотрудничества

Речь идет, в частности, о долгосрочных контрактах в области авиации для модернизации российского авиапарка самолетов и возможном участии США в российском авиастроении. Записка предполагает создание совместных предприятий в области нефти и сжиженного природного газа. Предусмотрены льготные условия для возвращения американских компаний на российский потребительский рынок. Запланировано сотрудничество в области атомной энергетики, в том числе в тех ее секторах, которые связаны с искусственным интеллектом. Кроме того, речь в документе идет о взаимодействии в сфере производства сырья, - лития, меди, никеля и платины. В качестве потенциальной области названа и совместная работа по продвижению ископаемого топлива в качестве альтернативы низкоэмиссионным решениям.

Ослабление отношений Москвы и Пекина

Отдельно упомянута возможность возвращения России к системе расчетов в долларах, в том числе для энергосделок.

Неясно, озвучивала ли Россия США какие-либо из параметров документа. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина - Дмитрий Песков - не ответил на запрос о комментарии.

Расчеты в долларах означали бы возвращение РФ под финансовый контроль Вашингтона и отказ от усилий по снижению уязвимости российской экономики, пишет Bloomberg. Администрации Трампа данный шаг принес бы победу в деле ослабления отношений Москвы и Пекина, добавляет издание.

"Пакет Дмитриева"

В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия и США параллельно с мирными переговорами с Киевом обсуждают масштабные двусторонние экономические соглашения.

Информация о предложении Москвы, который Зеленский назвал "пакетом Дмитриева" в честь переговорщика Кремля, была собрана украинской разведкой. Переговорщик Кремля Кирилл Дмитриев также возглавляет Российский фонд прямых инвестиций.