Каллас: большинство стран ЕС не осознают того, что они маленькие.

Большинство стран Европейского союза (ЕС) являются небольшими государствами, хотя и не осознают этого, заявила верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

«Конечно, Европа хочет сражаться за мир, в котором есть какие-то правила. Поскольку большинство европейских стран — это маленькие страны или страны, которые еще не поняли, что они маленькие», — сказала она в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

При этом Каллас акцентировала внимание, что из-за своей незначительности европейские страны нуждаются в мировом порядке, который бы обеспечивал их безопасность.

