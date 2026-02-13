Baltijas balss logotype
«Маленькие!» Каллас раскрыла «неосознанность» большинства стран Европы 3 1936

В мире
Дата публикации: 13.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Маленькие!» Каллас раскрыла «неосознанность» большинства стран Европы
ФОТО: Global Look Press

Каллас: большинство стран ЕС не осознают того, что они маленькие.

Большинство стран Европейского союза (ЕС) являются небольшими государствами, хотя и не осознают этого, заявила верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

«Конечно, Европа хочет сражаться за мир, в котором есть какие-то правила. Поскольку большинство европейских стран — это маленькие страны или страны, которые еще не поняли, что они маленькие», — сказала она в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

При этом Каллас акцентировала внимание, что из-за своей незначительности европейские страны нуждаются в мировом порядке, который бы обеспечивал их безопасность.

Читайте: Москву больше никто не боится: Россия напоминает убогого попрошайку - аналитик

Оставить комментарий

(3)
  • SP
    Sergeis Pob
    13-го февраля

    А ,Международный в. фонд,,сколько процентов,капает?

    3
    1
  • SP
    Sergeis Pob
    13-го февраля

    Нам нужно продолжать усиливать экономическое давление на Россию, в том числе ужесточать давление на нефтегазовую отрасль, на российский теневой флот, поддерживать экономическое давление дополнительными санкциями», — призвала Купер.

    Также глава МИД Британии заявила о необходимости предоставить Украине многоуровневые гарантии безопасности.

    0
    3
  • SP
    Sergeis Pob
    13-го февраля

    Капитал,от куда,верните,нагарбленное,,от,покорения новых стран Америки.

    3
    1
Читать все комментарии

