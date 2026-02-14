Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

72-летнему генералу армии Золотову поручили заняться разведкой 1 62546

В мире
Дата публикации: 14.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Он всегда был недалеко от Путина.

Он всегда был недалеко от Путина.

Ранее Национальная гвардия получила в свое распоряжение танковые части.

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Главного штаба войск национальной гвардии.

Согласно документу, который опубликован на портале правовых актов, новая структура будет заниматься планированием мероприятий по поддержанию боевой готовности Росгвардии, руководить «служебно-боевым применением» ее войск, а также заниматься разведдеятельностью.

Ведение разведки штаб будет осуществлять «в целях выполнения войсками национальной гвардии возложенных на них задач», говорится в указе. Помимо этого, новая структура получит полномочия по «выработке и реализации госполитики» в своих сферах. В частности, штаб будет «прогнозировать» и «оценивать» военные угрозы и возможные будущие конфликты, а также готовить предложения для документов стратегического планирования.

Руководить штабом, согласно указу, будет директор Росгвардии — 72-летний Виктор Золотов, который занимал должность начальника охраны Путина во время первых двух президентских сроков и премьерского (с 2000 по 2013 год).

С прошлого года Росгвардия под руководством Золотова получила первые танковые подразделения, превратившие ее де-факто во вторую армию. Также Росгвардии передали спецназ Министерства внутренних дел «Гром» в дополнение к СОБР и ОМОН.

По состоянию на 2024 год в ведомстве служили 370 тысяч человек, и Золотов обещал увеличить это количество, чтобы контролировать обстановку не только в России, но и на оккупированных территориях Украины.

Читайте нас также:
#разведка #танки #армия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
21
7
0
3
2
3

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    14-го февраля

    Между Россгвардией Золотова и синагогой Хабад США в России заключён договор об охране.Даже с помощью танков и разведки.😀😎 Даже православные церкви так не охраняются...

    15
    25

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Глава МИД Польши заявил о решающей борьбе между Россией и ЕС
Изображение к статье: Названы причины желания США ударить по Ирану
Изображение к статье: США смягчат запрет на продажу венесуэльской нефти Кубе
Изображение к статье: В США задумали хитроумный план новой войны с использованием Израиля

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
Изображение к статье: Новый проект Мартина Скорсезе собрал звездный состав: ДиКаприо, Лоуренс, Харрис и Миккельсен
Культура &
Изображение к статье: В Беларуси построили подземные туннели для переправки беженцев в ЕС - СМИ
В мире
Изображение к статье: Фото: Chad Slattery / wikipedia
В мире
1
Изображение к статье: Почему 20 тысяч муниципальных квартир стоят пустыми?
Наша Латвия
Изображение к статье: Умные и отважные суперагенты. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
Изображение к статье: Новый проект Мартина Скорсезе собрал звездный состав: ДиКаприо, Лоуренс, Харрис и Миккельсен
Культура &
Изображение к статье: В Беларуси построили подземные туннели для переправки беженцев в ЕС - СМИ
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео