Эксперт: восстановление одной ТЭЦ столицы Украины займет 3 года и 700 000 000 евро 0 252

В мире
Дата публикации: 14.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Россия нанесла прицельные удары по инфраструктуре.

Россия нанесла прицельные удары по инфраструктуре.

Для восстановления отопления нужно устанавливать когенерационные установки и модульные котельные.

Власти Киева должны уже сейчас активно работать над распределением производства тепла и электроэнергии на левом берегу города. Об этом изданию "Телеграф" рассказал экс-глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.

"Опыт Киева показывает, что децентрализация – правильное направление. Правый берег города обеспечен теплом, потому что отапливается не одной централизованной ТЭЦ, а сотней небольших теплоэлектроцентралей, размещенных по всему району", – констатирует Макогон.

По его мнению, для восстановления отопления нужно устанавливать когенерационные установки и модульные котельные. При этом когенерационные установки производят электроэнергию и тепло – они дороже, шумные и требуют качественного обслуживания.

Модульные котельные производят только тепло. Они в десятки раз дешевле и проще в использовании. Такие котельные можно устанавливать прямо во дворах, потому что они бесшумны, говорит Макогон.

"Власти города должны просто принять решение и начать его воплощать в жизнь. Нужно спланировать, где устанавливать когенератор, а где – модульную котельную. Не знаю, можно ли все сделать до следующей зимы, но когда-то нужно что-то конкретно делать. И модульные квартальные котельные, и когенераторы успешно работают и в Киеве, и в других городах", – отмечает специалист.

По расчетам Макогона, чтобы обеспечить 1000 домов отоплением, нужно 50 модульных котельных, и это будет стоить не более 100 миллионов долларов, что вполне посильно для Киева.

Относительно возможности восстановления разрушенных ТЭЦ, специалист выражает скептицизм.

"То, что более 1000 домов остаются без отопления, свидетельствует о значительных разрушениях. Думаю, до весны их сложно будет восстановить. Поэтому необходимо думать о следующей зиме, или даже нескольких зимах", – говорит Макогон.

При этом объекты даже в случае восстановления будут уязвимы для вражеских атак.

"Существует огромный риск того, что ситуация повторится – россияне снова разгромят станцию, и люди останутся без тепла. Нужно перестать говорить, а реально делать решительные шаги в направлении децентрализации отопления и генерации электроэнергии", – подытожил Макогон.

Состояние энергосистемы Киева – главные новости

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко сообщил, что из-за разрушения ТЭЦ-4 на Дарнице жители 1170 домов в Киеве остались без тепла до конца отопительного сезона.

По оценкам директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, восстановление Дарницкой ТЭЦ будет стоить около 700 млн евро и займет до 3 лет.

Читайте нас также:
#война РФ и Украины #отопление #энергетика #безопасность #электроэнергия #восстановление
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
