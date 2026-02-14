Яркий консервативный полемист, выступающий против иммигрантов, один из ключевых архитекторов политики Белого дома. Стивен Миллер стал одним из самых влиятельных представителей администрации Трампа — и громоотводом.

Во многих общественных местах Вашингтона появлялись плакаты с изображением Миллера и подписью «Фашизм — некрасивая штука». Демократы призывают к его отставке. Даже некоторые его однопартийцы ставят под сомнение его политическое чутье и эффективность.

Долгое время Миллер был скорее закулисным игроком, но в последние недели оказался в непривычном для него свете прожекторов, когда за всеми его словами и действиями внимательно наблюдают. Ему пришлось отойти — по крайней мере, временно — от излюбленного способа вести спровоцированный им конфликт.

Миллер родился 23 августа 1985 года в Санта-Монике, Калифорния, где и вырос, вторым из трёх детей в еврейской семье Майкла Д. Миллера, инвестора в недвижимость, и Мириам (урождённой Глоссер). Предки его матери — Вольф Либ Глоцер и его жена Бесси — эмигрировали в Соединенные Штаты из Антополя Российской империи, на территории современной Белоруссии, прибыв в Нью-Йорк 7 января 1903 года на немецком корабле SS Moltke, избежав таким образом антиеврейских погромов 1903—1906 годов. Когда его прабабушка приехала в США в 1906 году, она говорила только на идише, историческом языке евреев-ашкеназов Восточной Европы.

Занимал должности старшего советника по вопросам политики и директора по написанию речей в Белом доме при президенте Дональде Трампе. Его политика характеризуется как ультраправая и антииммиграционная. Ранее он был директором по коммуникациям тогдашнего сенатора Джеффа Сешнса. Он также работал пресс-секретарём членов Палаты представителей США Мишель Бахман и Джона Шадегга.

Будучи спичрайтером Трампа, Миллер помогал в написании его инаугурационной речи. Он был ключевым советником с первых дней президентства Трампа. Сторонник жёсткой линии в отношении иммиграции, Миллер был главным разработчиком запретов Трампа на въезд, сокращения администрацией числа принимаемых в США беженцев и политики Трампа по разлучению детей иммигрантов с их родителями. Также он препятствовал публикации внутренних исследований администрации, которые показали, что беженцы оказывают чистый положительный эффект на доходы государства. Сообщается, что Миллер сыграл центральную роль в отставке в апреле 2019 года министра внутренней безопасности Кирстен Нильсен, которая, по его мнению, была недостаточно воинствующей в вопросах иммиграции.

В качестве официального представителя Белого дома он неоднократно делал ложные и необоснованные заявления о широко распространённых нарушениях на выборах. Просочившиеся в ноябре 2019 года электронные письма показали, что Миллер продвигал статьи белых националистических изданий VDARE и American Renaissance и поддерживал теории заговора. Миллер входит в список экстремистов Южного центра правовой защиты бедноты.

Миллер женился на Кэти Уолдман, коллеге из администрации, 16 февраля 2020 года. У них есть дочь, родившаяся 19 ноября 2020 года, а в феврале 2022 года они объявили о рождении сына. 6 октября 2020 года он объявил, что у него положительный результат на COVID-19. Он был в числе нескольких сотрудников Белого дома, пострадавших от вспышки заболевания.