Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Китай мог бы остановить войну России одним телефонным звонком - американский дипломат 3 559

В мире
Дата публикации: 14.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: x.com/USAmbNATO

x.com/USAmbNATO

ФОТО: пресс-фото

Китай мог бы остановить войну России против Украины одним телефонным звонком, заявил в пятницу на панельной дискуссии Мюнхенской конференции по безопасности посол США при НАТО Мэттью Уитакер, пишет ЛЕТА со ссылкой на MEDUZA.

“Китай мог бы позвонить Владимиру Путину и закончить эту войну уже завтра”, — цитирует слова дипломата агентство “Bloomberg”.

По словам Уитакера, Китай мог бы прекратить поставки России продукции двойного назначения и остановить закупки российских энергоносителей.

Именно Китай “делает эту войну возможной”, подчеркнул дипломат.

Сотрудничество России и Китая во многих сферах расширилось после полномасштабного вторжения России в Украину. В частности, в российских дронах широко используются китайские компоненты.

В то же время Пекин настаивает, что хочет играть конструктивную роль в прекращении войны.

Министр иностранных дел Китая Ван И на этой неделе в Мюнхене встретился со своим украинским коллегой Андреем Сибигой и предложил Украине гуманитарную помощь.

Читайте нас также:
#Украина #война #энергетика #дипломатия #гуманитарная помощь #Китай #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

(3)
  • JL
    Janina LV
    14-го февраля

    Геополитика для лохов: алло - и всё. Если бы мир был прост, такие дипломаты были бы не нужны.

    10
    1
  • АП
    Алексей Попович
    14-го февраля

    Китаю выгодна эта война, зачем им её прекращать!?

    7
    5
  • ТТ
    Тим Тим
    14-го февраля

    ... прекратить покупку энергоносителей... и конечно начать покупать Российскую и Венесуэльскую нефть и газза тридорого у США,как это делат европейские холопы, но.. мечтать не вредно.

    16
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Кириллица вернется в классы, но уже в частном порядке. Иконка видео
Изображение к статье: Глава МИД Польши заявил о решающей борьбе между Россией и ЕС
Изображение к статье: Названы причины желания США ударить по Ирану
Изображение к статье: США смягчат запрет на продажу венесуэльской нефти Кубе

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Как надолго забыть о пыли: простой трюк с кондиционером
Люблю!
Изображение к статье: Просто смешать и поставить в духовку: оригинальный рецепт пельменного пирога
Люблю!
Изображение к статье: Бывшая ГДР традиционно отличалась вниманием к детям.
В мире
Изображение к статье: Женщинам назвали скрытую опасность лишнего веса
Lifenews
Изображение к статье: Отстраненный за шлем скелетонист призвал Раду лишить Бубку звания Героя Украины
Спорт
Изображение к статье: Памяти «Снежной королевы»: ушла из жизни легендарная актриса и муза Владимира Заманского
Люблю!
Изображение к статье: Как надолго забыть о пыли: простой трюк с кондиционером
Люблю!
Изображение к статье: Просто смешать и поставить в духовку: оригинальный рецепт пельменного пирога
Люблю!
Изображение к статье: Бывшая ГДР традиционно отличалась вниманием к детям.
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео