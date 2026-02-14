Китай мог бы остановить войну России против Украины одним телефонным звонком, заявил в пятницу на панельной дискуссии Мюнхенской конференции по безопасности посол США при НАТО Мэттью Уитакер, пишет ЛЕТА со ссылкой на MEDUZA.

“Китай мог бы позвонить Владимиру Путину и закончить эту войну уже завтра”, — цитирует слова дипломата агентство “Bloomberg”.

По словам Уитакера, Китай мог бы прекратить поставки России продукции двойного назначения и остановить закупки российских энергоносителей.

Именно Китай “делает эту войну возможной”, подчеркнул дипломат.

Сотрудничество России и Китая во многих сферах расширилось после полномасштабного вторжения России в Украину. В частности, в российских дронах широко используются китайские компоненты.

В то же время Пекин настаивает, что хочет играть конструктивную роль в прекращении войны.

Министр иностранных дел Китая Ван И на этой неделе в Мюнхене встретился со своим украинским коллегой Андреем Сибигой и предложил Украине гуманитарную помощь.