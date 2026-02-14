Baltijas balss logotype
На юго-западе Франции начались сильные наводнения

В мире
Дата публикации: 14.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: На юго-западе Франции начались сильные наводнения
ФОТО: пресс-фото

На юго-западе Франции после шторма и сильных дождей во многих местах произошли масштабные наводнения, а власти в ряде районов объявили предупреждения об опасных погодных условиях, пишет ЛЕТА со ссылкой на DPA.

Национальная метеорологическая служба “Météo France” объявила красный уровень тревоги — высшую степень предупреждения о неблагоприятных погодных условиях — в департаментах Ло-и-Гаронна и Жиронда, а в 13 других департаментах — оранжевый уровень из-за риска наводнений.

Сотни человек в качестве меры предосторожности были эвакуированы из домов, а 182 000 домохозяйств после сильного шторма остались без электроснабжения, сообщают СМИ.

Руководитель службы мониторинга и оповещения “Vigicrues” Люси Шадурн-Факон в эфире радио “France Info” заявила, что это первый случай за 20 лет, когда предупреждения одновременно действуют для столь большого числа рек.

Она охарактеризовала географический масштаб и продолжительность наводнений как чрезвычайные.

#Франция #погода #эвакуация #безопасность #реки #шторм
