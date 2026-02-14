Baltijas balss logotype
Путин — раб войны, - Зеленский 5 1936

В мире
Дата публикации: 14.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Путин — раб войны, - Зеленский

Хотя российский диктатор Владимир Путин видит себя царем, на самом деле он является рабом войны, заявил в субботу в своем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский, пишет ЛЕТА со ссылкой на DW.

“Путина больше ничто не интересует”, кроме войны, сказал президент.

“Он не может представить жизнь без власти и после власти. Нормальные вещи его не интересуют”, — отметил Зеленский.

“Он в большей степени советуется с Петром I и Екатериной Великой, чем с кем-либо из ныне живущих”, — заявил президент.

“Сейчас в центре его внимания Украина, но он не откажется и от других европейских стран, потому что не может отказаться от самой идеи войны”, — предупредил Зеленский.

“Он считает себя царем, но на самом деле он раб войны. И если он проживет еще десять лет, война вернется и станет еще масштабнее”, — подчеркнул президент.

“Поэтому Украине и Европе необходимы жесткие гарантии безопасности. Эти гарантии должны предшествовать мирным соглашениям”, — заявил Зеленский.

“Мы знаем, что президент США Дональд Трамп нас слышит, Конгресс нас слышит и американский народ нас слышит, мы благодарны за реальную помощь”, — сказал президент Украины.

США “слишком часто” говорят о возможных уступках Украины ради достижения мира, но не говорят об уступках, на которые могла бы пойти Россия, заявил на конференции Зеленский.

Как отметил украинский лидер, он в определенной степени ощущает давление со стороны администрации президента США Дональда Трампа с целью как можно быстрее завершить войну, в том числе за счет уступок.

Украина хочет как можно скорее добиться мира, однако этот мир должен быть достойным, подчеркнул Зеленский.

Украина не готова отказываться от контролируемой ею части Донбасса, однако готова рассмотреть компромисс — создание свободной экономической зоны на этой территории, заявил президент.

“Вопрос в том, на что готовы русские? Со стороны России мы не слышим никаких компромиссов”, — отметил Зеленский.

Говоря о возможности проведения выборов в Украине, президент заявил, что для этого необходимо двухмесячное перемирие.

Зеленский выразил надежду, что ожидаемые на следующей неделе переговоры в Женеве будут серьезными, однако отметил, что ранее складывалось впечатление, будто стороны на таких встречах говорят “о разных вещах”.

В одной из панельных дискуссий вместе с Зеленским участвовал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, который выразил скепсис относительно состава российской делегации на предстоящих переговорах в Женеве, указав, что ее вновь возглавит Владимир Мединский.

“Путин снова отправляет этого историка на переговоры в Женеву, где он будет читать украинцам лекции о Швеции”, — спрогнозировал Рютте.

#Украина #война #Европа #безопасность #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(5)
  • A
    Aleks
    14-го февраля

    Голограмма Путина с удивлением узнала,что она раб войны.😀

    2
    4
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    14-го февраля

    Чел мог бы сдать территории, спасти десятки тысяч украинцев, и отжать территории назад, через 10 лет когда Путин помрет. Почему он так не делает? Не потому ли что деньги с Запада текут рекой и схем столько что он уже потерял голову?

    9
    1
  • ТТ
    Тим Тим
    14-го февраля

    Т. е. мирное соглашение ему явно не нужно, только 2-х месячное перемирие, чтобы ЕС его по макстмуму накачала оружием под прикрытием "подготовки к выборам", он, что русских за дураклв держит ему же Лавров явно сказал иди на х .. с временным перемирием и интерсно, почему BB из этого спектакля, длившегося 40 мин., напечаталитолько про Путина, а там Зеля начал угрожать ЕС и обсерал своего покровителя Байдена.

    42
    2
  • З
    Злой
    14-го февраля

    Брось, Зеля, ему перчатку в лицо и вызови на дуэль!

    46
    2
  • Е
    Ехидный
    14-го февраля

    и это говорит человек ,который ежедневно тысячи украинцев на смерть отправляет ????

    73
    2
Читать все комментарии

