Россия отравила Навального редким токсином - пять европейских стран 15 834

В мире
Дата публикации: 14.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Россия отравила Навального редким токсином - пять европейских стран

Пять европейских стран в совместном заявлении в субботу подтвердили, что лидер российской оппозиции Алексей Навальный в 2024 году в заключении был отравлен смертельным редким токсином, возложив ответственность за нападение на российское государство, пишет ЛЕТА со ссылкой на AP.

Министерства иностранных дел Франции, Великобритании, Нидерландов, Германии и Швеции сообщили, что анализы образцов умершего два года назад Навального “убедительно подтверждают наличие эпибатидина”.

Это токсин, встречающийся у южноамериканских ядовитых лягушек.

Для осуществления нападения “только у российского государства были и средства, и мотив, а также пренебрежение международным правом”, говорится в заявлении.

Страны указали, что проинформируют Организацию по запрещению химического оружия о нарушении Россией Конвенции о запрещении химического оружия.

Навальный скончался в тюрьме на севере России в феврале 2024 года.

Оппозиционер отбывал 19-летний срок лишения свободы, который оппоненты Кремля считали политически мотивированным.

Вдова Навального Юлия Навальная в прошлом году заявила, что две независимые лаборатории установили: ее муж незадолго до смерти был отравлен.

Российские оппозиционеры возлагают ответственность за смерть Навального на главу РФ Владимира Путина.

#Европа #оппозиция #Навальный #отравление #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(15)
  • Мп
    Мимо проходил
    16-го февраля

    Мнение специалиста по ядам: странно это все, друзья, нелогично, безумие. Зачем (?) находящегося в полярной тюрьме человека убивать уникальным (лягушка-древолаз исчезающий вид) инъекционным зоотоксином, который на раз-два идентифицируется в любых тканях организма. Но увы, про логику в 2026 пора забывать 🤷‍♀️

    0
    1
  • ДБ
    Дима Бу
    Мимо проходил
    23-го февраля

    Как ты собрался его на "раз-два"? Раз: понюхать, два: полизвть?

    0
    0
  • ДБ
    Дима Бу
    15-го февраля

    Эмигрант-березка тоже, видать диванный эксперт во всех вопросах, и считает себя умнее спец/служб.

    2
    3
  • ДБ
    Дима Бу
    15-го февраля

    «  у Путина сидят такие же "эффективные менеджеры", как и в почитаемых тобой МИ-6 »   – все спец/службовцы ламеры и лаптем щи хлебают, только наш скромняжка , мимо-проходивший – последний пистон, ага.

    1
    3
  • Мп
    Мимо проходил
    Дима Бу
    15-го февраля

    В отличие от соевых "убегантов" я знаю, о чем говорю. Вапрчем, взывать к твоему рассудку не беде по причине его отсутствия. Обьявляй траур т в знак протеста надевай на голову трусы, намазанные "новичком". Протестующие против изнасилований (которых не было) хохлухи мазали трусы кетчупом, но тебе и так сойдёт.

    0
    1
  • ДБ
    Дима Бу
    Дима Бу
    23-го февраля

    Мимо-ходилкину, диванному химику:   « В отличие от соевых "убегантов"... »   – выключи телепатию, это не твоё. И вообще, будь скромнее, экспертушко самозваное.

    1
    0
  • С
    Сарказм
    14-го февраля

    А что, были интелелктуальные пааролимпийцы, которыке в этом искренне сомневались? Еще одна зарубка в карму путинского режима и русскага вяликаго народа, убивающих беззащитных и бурно этому радующихся. Платить, мрази, придется за все и это будет очень больно и очень кроваво, но заслуженно.

    1
    19
  • Мп
    Мимо проходил
    Сарказм
    14-го февраля

    Сколько пафоса! Кот Скрипалей аплодирует с того света. Кстати, где Скрипали?

    13
    2
  • С
    Сарказм
    Сарказм
    15-го февраля

    А тебе какая разница? Дозамочить захотелось? За русским военным кораблем-> И вообще, с каких это пор предъявление жертв покушения на убийство жизненно необходимо для доказательства факта покушения? Известно кто (да, кстати, а где любители солсберецких шпилей нетрадиционной ориентации и с паспортами, отличающимися на одну цифру, живы ли вообще или прикопаны где за провал?) , известно чем, поминутно известно (и чуть ни на видео заснято) как, чего тебе еще, пес ты смердящий? Перестань ломать клоунаду и признай очевидное, путинский режим - это серийные убийцы-маньяки, патологические лжецы и мрази. Ну или присоединяйся к этим измазанным по самые уши кровью упырям и вместе с ними неси ответственность за их преступления. Только не пищи потом тоненьким голосишком: "а меня-то (моих детей/внуков/правнуков) за что, я ж на диване сидел, воздух портил, вяличием из всех дыр исходил и глотку рвал, рапространияя очевидное пропагандистское фуфло". Вот за это самое и да.

    2
    13
  • Мп
    Мимо проходил
    Сарказм
    15-го февраля

    Не брызгай так слюной, не поможет. С каких это пор "хайли лайкли" стало доказательством всего и вся?

    Пора бы снять с глаз розовый слюнявчик и понять, что у Путина сидят такие же "эффективные менеджеры", как и в почитаемых тобой МИ-6 и прочих конторах. 5 минут консультаций - и даже я назову тебе пяток менее экзотических и более дешевых и эффективных средств, которые можно бы было подмешать в любимый Навальным винчик, чтобы смерть выглядела естественной, а вещество через пару дней бесследно распалось. И подставляться с таким экзотическим (и трудно изготавливаемым в условиях России) ядом могут только идиоты, которые верят МИДам пяти произвольных стран, кищаших редкими русофобами. Да даже информации о том, что Навальный умер, потому что его заставляли жрать пробы марсианского грунта, тайно привезенного из секретной экспедиции России на Марс, и то доверия больше. :)

    А глядя, как грызутся сейчас его соратники в великой битве за гранты Ходорковского, проще поверить, что Овал стал просто не нужен - самим захотелось подзаработать.

    В общем, как говорят британцы, не изите черную кошку в тёмной комнате, особенно если её там нет. Лучше задумайтесь: с какого хрена результаты "исследований" озвучиваются МИДами (офигенные фрачи-токсикологи, ага. Такие же, как фон дер Ляйен гинеколог...), да еще в тот момент, когда становится окончательно ясно, что Европу от переговоров по Украине не просто отодвинули, а послали подальше?

    12
    2
  • С
    Сарказм
    Сарказм
    15-го февраля

    Тут никаких хайли лайкли нет уже давно. Повторяю, идентифицированы исполнители, найдено орудие преступления, зафиксировано как преступление было совершено. Этого вполне достаточно для предъявления обвинения. Так где эти 2 ГРУшные хари, со стеклянными глазами зачитывавшие симонянше плохо заученный текст про любование шпилями? Весь остальной твой бред, почерпнутый из похмельного бреда пресс-алкаше машки калинки про наведение тени на плетень и каких-то переговорах (которых нет, дух Анкориджа выветрился и Дональд Фредович ныне предпочитает нагибать плешкарлика, а не договориваться с ним), даже комментировать не буду, это даже похуже "диспетчера Карлоса" и "ихтамнет" будет по степени идиотизма, в конспирологию иди с собратьями по палате играй.

    2
    12
  • ЙВ
    Йожык Втумане
    14-го февраля

    очередные трусы Навального. И хайлилайкли как доказательство.

    25
    4
  • EB
    Emigrants Berzins
    14-го февраля

    Сия лягуха становится ядовитой, только пожирая местных южноамериканских жучков-паучков. От них она и накапливает токсин. В российских же широтах этих жучков-паучков нет и жрёт лягушка в террариуме то, что дают. И токсичной не становится. Полным полно на ютубе лекций про этих земноводных. Обычные токсикологические тесты «наркотик/яд» не увидят батрахотоксин. Для его поиска требуются высокоспецифичные методы. Специфические антитела: В редких лабораторных условиях могут использоваться иммунохимические тесты, если заранее известно, что именно искать.

    22
    4
  • Мп
    Мимо проходил
    Emigrants Berzins
    14-го февраля

    Да кто там чего будет искать? Вон всего-то предположения оказалось достаточно, чтобы овальных зомячков типа Сарказма распёрло от негодования поперёк попы. Так что "хрйли лайкли" рулит!

    13
    2
  • С
    Сарказм
    Emigrants Berzins
    15-го февраля

    Ооо, пошел антикриз от ватников, только как всегда пальцем в то место, которым вата думает. Разумеется, никто с этой лягушки ничего не собирал, с 90-ых известен метод синтеза этого вещества, его даже пытались применять в медицине (но оно оказалось сильно токсичным), а в 2013 году некий ГосНИОХТ (а это для справки совко- и рашнконтора, занимающаяся совершенно запрещенными разработками химического оружия и разработавшая в частности пресловутый Новичок) даже опубликовал статью об альтернативном методе синтеза этой дряни. В пробирке, безо всякой необходимости в каких-то там лягушках. И нет фуфлыжник, это уже никакое не предположение наличие вещества подтвердило 5 независимых лабораторий в разных странах, так что это установленный железобетонный и неопровержимый факт. А учитывая его экзотичность, случайное его попадаание в в организм жертвы (напомню, спецзаключенного в филиале ада на Земле в совершейнейшей опе мира) или непричастность к этому путинских опричников-убийц категорически невозможно. Так что помни "молчание - золото", особенно, когда сказать нечего

    2
    13
Читать все комментарии

