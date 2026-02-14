Пять европейских стран в совместном заявлении в субботу подтвердили, что лидер российской оппозиции Алексей Навальный в 2024 году в заключении был отравлен смертельным редким токсином, возложив ответственность за нападение на российское государство, пишет ЛЕТА со ссылкой на AP.

Министерства иностранных дел Франции, Великобритании, Нидерландов, Германии и Швеции сообщили, что анализы образцов умершего два года назад Навального “убедительно подтверждают наличие эпибатидина”.

Это токсин, встречающийся у южноамериканских ядовитых лягушек.

Для осуществления нападения “только у российского государства были и средства, и мотив, а также пренебрежение международным правом”, говорится в заявлении.

Страны указали, что проинформируют Организацию по запрещению химического оружия о нарушении Россией Конвенции о запрещении химического оружия.

Навальный скончался в тюрьме на севере России в феврале 2024 года.

Оппозиционер отбывал 19-летний срок лишения свободы, который оппоненты Кремля считали политически мотивированным.

Вдова Навального Юлия Навальная в прошлом году заявила, что две независимые лаборатории установили: ее муж незадолго до смерти был отравлен.

Российские оппозиционеры возлагают ответственность за смерть Навального на главу РФ Владимира Путина.