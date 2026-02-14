Госсекретарь США Марко Рубио в последний момент отменил встречу с политическими лидерами Германии, Франции, Польши, а также Еврокомиссии, сославшись на плотный график, сообщила газета Financial Times.

Госсекретарь США Марко Рубио в последнюю минуту отменил встречу с европейскими лидерами по вопросу войны России против Украины, сообщила в пятницу, 13 февраля, британская газета Financial Times со ссылкой на источники, пишет DW. По ее данным, Рубио должен был участвовать в переговорах представителей Германии, Франции, Польши, а также руководства Еврокомиссии в Мюнхене, где проходит международная конференция по безопасности.

Неназванный американский чиновник объяснил отказ Рубио "количеством встреч, которые у него были запланированы на это же время" в Мюнхене. Другой собеседник издания, европейский чиновник, назвал отмену встречи "безумной". Как пишет FT, решение Рубио, по мнению европейцев, свидетельствует об "ослаблении интереса Вашингтона" к усилиям ЕС по прекращению российско-украинской войны.

Источник FT: Без США переговоры были "лишены содержания"

Один из европейских собеседников издания после встречи рассказал, что без участия главы Госдепартамента США переговоры европейцев были "лишены содержания". Одновременно сообщается, что Марко Рубио провел отдельную встречу с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем (Friedrich Merz). По словам Мерца, центральными темами обсуждения были Украина и состояние ее мирных переговоров с Россией. Кроме того, Рубио высоко оценил усилия Германии по укреплению НАТО, пишет Financial Times.

Выступление госсекретаря США на Мюнхенской конференции по безопасности запланировано на 14 февраля. Ожидается также, что в этот же день Марко Рубио встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, хотя сам Рубио"не уверен на 100 процентов", что эта встреча состоится.