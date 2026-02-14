Baltijas balss logotype
Сенатор США Грэм призвал Трампа передать Украине «Томагавки» 0 156

В мире
Дата публикации: 14.02.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Сенатор США Грэм призвал Трампа передать Украине «Томагавки»
ФОТО: Wikipedia

Крылатые ракеты Tomahawk необходимы Украине, чтобы изменить военное соотношение сил, заявил республиканец Линдси Грэм.

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал администрацию США передать Украине крылатые ракеты Tomahawkс дальностью полета до 2500 километров для ударов по российским военным объектам, пишет DW.

"Я хочу поставок "Томагавков" Украине. Хочу, чтобы США поставили "Томагавки" для поражения инфраструктуры, на которую рассчитывает (президент России - Ред.) Путин при создании беспилотников и всего прочего. Я хочу изменить военное соотношение сил", - сказал Грэм журналистам в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу, 13 февраля.

Он также призвал усилить давление на Москву, чтобы побудить ее к содержательным мирным переговорам. В январе Линдси Грэм сообщил, что президент США Дональд Трамп дал зеленый свет двухпартийному законопроекту, который позволяет вводить пошлины до 500% против стран, покупающих российские нефть, газ, уран и другое сырье, в частности против Китая, Индии и Бразилии.

Обсуждение вопроса о передаче Украине ракет Tomahawk началось в США осенью 2025 года. В конце октября Пентагон, как сообщал телеканал CNN, одобрил такие поставки, но окончательное решение остается за Трампом. Источники CNN говорили, что президент США рассматривает эту меру как рычаг давления на Россию.

Переговоры Украины и США о "Томагавках"

В ноябре прошлого года посол Украины в Вашингтоне Ольга Стефанишина в интервью телеканалу Bloomberg TV заявила, что ее страна ведет "позитивные" переговоры о закупке Tomahawk, хотя до этого Трамп исключил отправку этих ракет Киеву.

По словам Стефанишиной, речь идет не только о Tomahawk, но и о "различных других типах ракет - как большой, так и малой дальности". "Я могу сказать лишь, что переговоры проходят достаточно позитивно", - отметила она.


#США #Украина #дипломатия #политика


Видео