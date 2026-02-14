Государственный секретарь США Марко Рубио, выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности, признал, что не знает, настроена ли Россия серьезно на прекращение войны против Украины, пишет ЛЕТА со ссылкой на DPA.

“Мы не знаем, серьезны ли русские в вопросе прекращения войны — они говорят, что да — и на каких условиях они были бы готовы это сделать, и сможем ли мы найти условия, приемлемые для Украины”, — заявил Рубио.

В последнее время США активизировали дипломатические усилия для прекращения российско-украинской войны.

На следующей неделе в Женеве состоятся новые переговоры делегаций Украины и России.

На Мюнхенской конференции по безопасности Рубио также затронул ряд других вопросов, в частности указав, что массовая миграция дестабилизирует Запад.

“Массовая миграция не была и не является какой-то незначительной, маргинальной проблемой. Она была и остается кризисом, который преобразует и дестабилизирует общества по всему западному миру”, — заявил государственный секретарь США.

США и Европе не нужно оправдываться за свое наследие, отметил Рубио, добавив, что западная культура и история являются “уникальными, отличительными и незаменимыми”.

Возрождение трансатлантических связей, основанных на общем наследии, “отразило бы и сдержало силы стирания цивилизации, которые сегодня угрожают как Америке, так и Европе”, подчеркнул государственный секретарь США.