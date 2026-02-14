Baltijas balss logotype
США не знают, настроена ли Россия серьезно на прекращение войны - Рубио 1 300

В мире
Дата публикации: 14.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: США не знают, настроена ли Россия серьезно на прекращение войны - Рубио
ФОТО: пресс-фото

Государственный секретарь США Марко Рубио, выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности, признал, что не знает, настроена ли Россия серьезно на прекращение войны против Украины, пишет ЛЕТА со ссылкой на DPA.

“Мы не знаем, серьезны ли русские в вопросе прекращения войны — они говорят, что да — и на каких условиях они были бы готовы это сделать, и сможем ли мы найти условия, приемлемые для Украины”, — заявил Рубио.

В последнее время США активизировали дипломатические усилия для прекращения российско-украинской войны.

На следующей неделе в Женеве состоятся новые переговоры делегаций Украины и России.

На Мюнхенской конференции по безопасности Рубио также затронул ряд других вопросов, в частности указав, что массовая миграция дестабилизирует Запад.

“Массовая миграция не была и не является какой-то незначительной, маргинальной проблемой. Она была и остается кризисом, который преобразует и дестабилизирует общества по всему западному миру”, — заявил государственный секретарь США.

США и Европе не нужно оправдываться за свое наследие, отметил Рубио, добавив, что западная культура и история являются “уникальными, отличительными и незаменимыми”.

Возрождение трансатлантических связей, основанных на общем наследии, “отразило бы и сдержало силы стирания цивилизации, которые сегодня угрожают как Америке, так и Европе”, подчеркнул государственный секретарь США.

#США #Украина #миграция #дипломатия #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    14-го февраля

    Зато США точно знают,что геноцид в Газе,ими поддерживаемый,прекращен не будет,ведь чувствуя поддержку израильского лобби в Америке,советник Нетаньяху заявил,что вопрос с Газом будет решен или полной эвакуацией коренного населения,или его полной ликвидацией... Даже Гитлер как то скромничал по части геноцидом,а эти даже его переплюнул... И что?Сионисты дальше продолжат писать об Израиле,который несчастный и всеми обитаемый,а кто против убийств мирных-тот антисемит😈🔯👽🔯

    4
    2

Видео