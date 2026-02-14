Baltijas balss logotype
США планируют расширить места содержания иммигрантов за 38,3 млрд долларов 0 102

В мире
Дата публикации: 14.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: США планируют расширить места содержания иммигрантов за 38,3 млрд долларов
ФОТО: Unsplash

Иммиграционные службы США планируют к концу 2026 года значительно расширить места содержания нелегальных иммигрантов, выделив 38,3 млрд долларов США на приобретение и реконструкцию центров содержания, свидетельствуют недавно опубликованные правительственные документы, пишет ЛЕТА со ссылкой на AFP.

Эти меры увеличат количество койко-мест, находящихся в распоряжении Службы иммиграции и таможенного контроля (ICE), до 92,6 тыс., при этом служба предусматривает большее число “операций и задержаний в 2026 году”.

Администрация президента США Дональда Трампа продолжает кампанию массовых депортаций нелегальных иммигрантов. Она увеличила число койко-мест, чтобы достичь цели по размещению 100 000 задержанных.

ICE приобретет и реконструирует восемь “крупномасштабных центров содержания” и 16 “обрабатывающих пунктов” до конца финансового года, говорится в документе “Инициатива по реорганизации системы содержания ICE”.

Агентство также приобретет “10 действующих мест содержания, где ICE (…) уже работает”, отмечается в документе.

В нем добавляется, что на эти цели будут использованы 38,3 млрд долларов из средств, доступных в соответствии с принятым в прошлом году законом о расходах.

В начале второго президентского срока Трампа в местах содержания ICE находилось около 40 000 человек. Их число стабильно растет, и сообщается, что существующие центры содержания перегружены.

Новые документы в четверг опубликовала республиканский губернатор Нью-Гэмпшира Келли Айотт, в штате которой будет располагаться один из таких центров содержания.

В крупных центрах содержания будут размещаться от 7000 до 10 000 иммигрантов, а в меньших “обрабатывающих пунктах” — от 1000 до 1500 иммигрантов, говорится в документе.

#США #президент #Дональд Трамп #бюджет #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
