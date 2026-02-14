Каждые три секунды в мире одну девочку выдают замуж.

Детские браки разрушают жизнь девочек: они лишают их возможности полностью реализовать свой потенциал и имеют долгосрочные последствия для здоровья и благополучия.

Эта практика является нарушением прав человека. Однако, несмотря на почти универсальное осуждение, детские браки остаются широко распространенными.

В День святого Валентина Фонд ООН в области народонаселения UNFPA призывает все страны сказать «нет» детским бракам.