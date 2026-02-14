Массовый протест в Мюнхене собрал около 200 тысяч человек, выступивших за демократический переход власти в Иране. Сын бывшего шаха Реза Пехлеви поддержал демонстрантов заявив, что иранцам нужна международная помощь.

В Мюнхене прошла массовая демонстрация против иранских властей. По данным полиции, в акции участвовало около 200 000 человек - значительно больше, чем ожидалось. Мероприятие состоялось в субботу, 14 февраля, на фоне Мюнхенской конференции по безопасности (MSC), на которую прибыл и Реза Пехлеви, проживающий в США сын свергнутого в 1979 году шаха и иранский оппозиционный деятель в изгнании. Днем он лично появился на митинге, пишет DW.

Несмотря на дождь, протестующие собрались на Терезиенвизе в центре Мюнхена. Когда Пехлеви вышел на сцену, многие участники акции, державшие его портреты, начали скандировать: "Да здравствует шах!". Акцию протеста против нынешнего рукодства Ирана организовала оппозиционная группа The Munich Circle.

На митинге выступающие призывали к тому, чтобы в Иране начался мирный и демократический переход власти. Участники подчеркивали, что нынешние руководители в Тегеране должны понести ответственность за насилие и репрессии против собственного населения. Акции протеста прошли в субботу не только в Мюнхене, но в ряде других крупных городов по всему миру, в частности, в Торонто и Лос‑Анджелесе.

Пехлеви просит Трампа о помощи

Реза Пехлеви заявил перед началом митинга, что, по его мнению, пришло время изменить политический строй Ирана. Он указал, что участники недавних протестов в стране не хотели реформирования существующих институтов - они просили международной поддержки в том, чтобы полностью заменить режим.

Обращаясь к президенту США Дональду Трампу, Пехлеви сказал, что иранцы слышали его заявления о том, что помощь "уже в пути", и выразил надежду, что США действительно помогут. Он отметил, что многие в стране доверяют американскому лидеру и рассчитывают на его вмешательство.

Иранская оппозиция остается разобщенной

Во время волнений в Иране часть протестующих высказывалась за восстановление монархии. Пехлеви, однако, отметил, что его цель - не вернуться на трон. Он сказал, что стремится лишь к тому, чтобы увидеть день, когда иранский народ сможет свободно выбрать свою власть. Его позиция - поддержка демократического процесса, а не личная борьба за титул. Он добавил, что просит международной помощи не для себя, а для народа Ирана.

При этом иранская оппозиция остается разобщенной. Сам Пехлеви подвергается критике за свою поддержку Израиля, а также за то, что он не дистанцировался от авторитарного стиля правления своего отца, последнего шаха Мохаммеда Резы Пехлеви.