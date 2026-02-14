На востоке Гвинеи в результате обрушения на золотой шахте погибли по меньшей мере 11 человек, сообщили в пятницу официальные лица, пишет ЛЕТА со ссылкой на AFP.

Красный Крест сообщил, что в среду у города Кондианакоро погибли 10 женщин и один мужчина.

Женщины работали на шахте, когда произошло обрушение, их тела были обнаружены спустя несколько часов. Мужчина скончался в четверг от травм, полученных при обрушении.

По словам представителя местных властей, погибшие отправились на шахту, чтобы “промывать и перерабатывать горнодобывающие отходы”, что является обычной деятельностью при кустарной добыче золота.

Красный Крест сообщил, что все погибшие являются гражданами Гвинеи, однако мэр Кондианакоро Банджу Хава Кейта заявила, что все 10 погибших женщин были из Буркина-Фасо.

Гвинея богата полезными ископаемыми, включая бокситы, железную руду, алмазы и золото, однако, по данным Всемирной продовольственной программы, половина населения страны живет в бедности.