Желание президента США Дональда Трампа установить контроль над Гренландией, автономной территорией Дании, не ослабло, заявила в субботу на панельной дискуссии Мюнхенской конференции по безопасности премьер-министр Дании Метте Фредериксен, пишет ЛЕТА со ссылкой на DPA.

Хотя после Всемирного экономического форума в Давосе Гренландия больше не является одной из главных тем публичной риторики Трампа, Фредериксен подчеркнула, что кризис не завершен.

“Мне кажется, что желание президента США осталось прежним. Он относится к этому вопросу очень серьезно”, — сказала премьер-министр.

Модератор дискуссии спросил Фредериксен, существует ли цена, за которую Дания была бы готова продать Гренландию Трампу.

“Конечно, нет, — ответила она. - Можете ли вы назначить цену части Испании? Или части США?”

“Мы должны защищать суверенные государства. Мы должны защищать право народов на самоопределение. И жители Гренландии очень ясно заявили — они не хотят становиться американцами”, — подчеркнула Фредериксен.

Премьер-министр отметила, что поддерживает более активное присутствие НАТО в Гренландии для защиты Арктического региона.

Во время встречи в Давосе в Швейцарии в прошлом месяце Трамп отозвал свои угрозы применить военную силу для получения Гренландии, а также отменил запланированные таможенные тарифы в отношении ряда европейских стран, которые резко выступили против его планов по захвату острова.

США, Дания и Гренландия в различных форматах, в том числе на Мюнхенской конференции, проводили переговоры о будущем острова.