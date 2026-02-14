Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Желание Трампа получить Гренландию не изменилось - премьер-министр Дании 0 221

В мире
Дата публикации: 14.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Желание Трампа получить Гренландию не изменилось - премьер-министр Дании
ФОТО: Unsplash

Желание президента США Дональда Трампа установить контроль над Гренландией, автономной территорией Дании, не ослабло, заявила в субботу на панельной дискуссии Мюнхенской конференции по безопасности премьер-министр Дании Метте Фредериксен, пишет ЛЕТА со ссылкой на DPA.

Хотя после Всемирного экономического форума в Давосе Гренландия больше не является одной из главных тем публичной риторики Трампа, Фредериксен подчеркнула, что кризис не завершен.

“Мне кажется, что желание президента США осталось прежним. Он относится к этому вопросу очень серьезно”, — сказала премьер-министр.

Модератор дискуссии спросил Фредериксен, существует ли цена, за которую Дания была бы готова продать Гренландию Трампу.

“Конечно, нет, — ответила она. - Можете ли вы назначить цену части Испании? Или части США?”

“Мы должны защищать суверенные государства. Мы должны защищать право народов на самоопределение. И жители Гренландии очень ясно заявили — они не хотят становиться американцами”, — подчеркнула Фредериксен.

Премьер-министр отметила, что поддерживает более активное присутствие НАТО в Гренландии для защиты Арктического региона.

Во время встречи в Давосе в Швейцарии в прошлом месяце Трамп отозвал свои угрозы применить военную силу для получения Гренландии, а также отменил запланированные таможенные тарифы в отношении ряда европейских стран, которые резко выступили против его планов по захвату острова.

США, Дания и Гренландия в различных форматах, в том числе на Мюнхенской конференции, проводили переговоры о будущем острова.

Читайте нас также:
#НАТО #США #Дональд Трамп #Дания #дипломатия #арктика #Гренландия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Кириллица вернется в классы, но уже в частном порядке. Иконка видео
Изображение к статье: Глава МИД Польши заявил о решающей борьбе между Россией и ЕС
Изображение к статье: Названы причины желания США ударить по Ирану
Изображение к статье: США смягчат запрет на продажу венесуэльской нефти Кубе

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Как надолго забыть о пыли: простой трюк с кондиционером
Люблю!
Изображение к статье: Просто смешать и поставить в духовку: оригинальный рецепт пельменного пирога
Люблю!
Изображение к статье: Бывшая ГДР традиционно отличалась вниманием к детям.
В мире
Изображение к статье: Женщинам назвали скрытую опасность лишнего веса
Lifenews
Изображение к статье: Отстраненный за шлем скелетонист призвал Раду лишить Бубку звания Героя Украины
Спорт
Изображение к статье: Памяти «Снежной королевы»: ушла из жизни легендарная актриса и муза Владимира Заманского
Люблю!
Изображение к статье: Как надолго забыть о пыли: простой трюк с кондиционером
Люблю!
Изображение к статье: Просто смешать и поставить в духовку: оригинальный рецепт пельменного пирога
Люблю!
Изображение к статье: Бывшая ГДР традиционно отличалась вниманием к детям.
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео