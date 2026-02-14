Baltijas balss logotype
Зеленский понимает, что этот год будет для Украины решающим - посол Латвии 2 922

В мире
Дата публикации: 14.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Зеленский понимает, что этот год будет для Украины решающим - посол Латвии
ФОТО: пресс-фото

Президент Украины Владимир Зеленский понимает, что этот год будет для Украины решающим, заявил в интервью агентству ЛЕТА посол Латвии в Украине Андрей Пилдегович.

Пилдегович отметил, что речь Зеленского на форуме в Давосе, в которой он резко раскритиковал Европу за недостаточную решительность в отношении России, следует рассматривать в контексте текущих обстоятельств.

“Эта зима в Украине — самая суровая за последние десять лет, украинский народ последний месяц живет в условиях арктической зимы, когда по ночам температура опускается ниже минус 20 градусов, и Россия уничтожила все когенерационные станции”, — охарактеризовал текущую ситуацию Пилдегович.

По его мнению, Зеленский ясно осознает, что Европа является ближайшим союзником Украины, а выступление в Давосе было отчаянным призывом о поддержке в условиях нынешнего энергетического кризиса и к еще большей решимости Европы. “Это касается как поддержки противовоздушной обороны, так и финансовой помощи”, — пояснил посол.

Пилдегович признал, что европейский заем Украине в размере 90 млрд евро поступил своевременно, однако, конечно, этого недостаточно. Речь идет также о вопросах восстановления Украины и расширения Европейского союза, отметил он и напомнил, что Венгрия блокирует открытие этих переговоров.

“Зеленский понимает, что этот год для Украины решающий. В обществе появляется определенный евроскептицизм, который соответствует нарративам Кремля. К сожалению, в Украине появляются и некоторые лидеры общественного мнения, которые пытаются утверждать, что на самом деле Украина никому не нужна и вовсе не является частью Европы, возможно, Украине следует выбрать какой-то третий путь, что с точки зрения Латвии является опасным”, — прокомментировал Пилдегович.

В то же время абсолютное большинство украинского народа хочет видеть Украину на политической карте Европы, и с точки зрения интересов Латвии также важно, чтобы Украина была как в Европейском союзе, так и в НАТО, подчеркнул Пилдегович.

#НАТО #Украина #Латвия #Европа #Россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • Д
    Дед
    14-го февраля

    Это уже все понимают. Зеленский же торгуясь, увеличивает количество убитых и раненых. Россия уничтожит украинский фашизм, думаю, ни у кого в этом нет сомнений.

    6
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    14-го февраля

    Такая реклама под Зеленским - это символично.

    23
    1

