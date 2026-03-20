Кто на очереди? США заподозрили власти Колумбии в связях с наркоторговцами

Дата публикации: 20.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Армия США готова к любому повороту © The U.S. Army / Flickr

NYT: США начали расследовать связь президента Колумбии Петро с наркоторговцами. Точно так же начиналась операция против президента Венесуэлы.

Прокуратура США начала расследовать связь президента Колумбии Густаво Петро с наркоторговцами. Об этом со ссылкой на источники пишет газета The New York Times (NYT).

«По информации трех источников, знакомых с ситуацией, президент Колумбии Густаво Петро, ​​у которого сложились непростые отношения с президентом [американским лидером Дональдом Трампом], находится под следствием как минимум двух федеральных прокуратур США», — указывает издание.

По словам собеседников NYT, к расследованию также подключились агенты Управления по борьбе с наркотиками и Службы расследований внутренней безопасности.

4 января госсекретарь США Марко Рубио объяснил вторжение в Венесуэлу борьбой с наркоторговцами. Дипломат назвал произошедшее операцией правоохранительных органов, отметив, что это не вторжение и не оккупация. Он также пообещал, что задержания танкеров с венесуэльской нефтью продолжатся.

#США #президент #Венесуэла #прокуратура #Колумбия #политика
Редакция BB.LV
