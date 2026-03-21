Развернутая в интернете пропагандистская кампания Москвы продвигает идею создания "народной республики" с центром в эстонском городе Нарва с русскоязычным населением. Насколько реальна угроза для Эстонии?

Флаг, собственный герб, заново проведенные границы - и риторика, сильно напоминающая провозглашение так называемых "народных республик" в Донбассе на востоке Украины и аннексию Крыма в 2014 году: в социальных сетях третий по величине эстонский город Нарва внезапно стал называться "Нарвской народной республикой".

Согласно исследованию эстонской антипропагандистской платформы Propastop, кампания в социальных сетях основана на предполагаемом сепаратистском проекте, целью которого является отделение русскоязычного северо-востока Эстонии - прямо на границе с Россией.

"Вам страшно?"

Самый заметный на сегодняшний день Telegram-канал под названием "Нарвская республика" был создан 14 июля прошлого года. В настоящее время он насчитывает более 700 подписчиков. Однако активные публикации в нем ведутся только с 18 февраля 2026 года.

Помимо призывов к вооруженному сопротивлению и диверсиям, пропагандируется нарратив о дискриминируемом русском меньшинстве и подогреваются опасения эстонского вторжения в Россию. В статье от 19 февраля цитируется министр иностранных дел Эстонии: "Эстонская армия пересечет границу и перенесет войну на российскую территорию, если российская армия вторгнется в Эстонию". Статья заканчивалась вопросом: "Вам страшно?"

Однако цитата Маргуса Цахкны вырвана из контекста. В интервью британской газете Telegraph он заявил, что в случае нападения России на страны Балтии они "перенесут войну на российскую территорию и нанесут удар по внутренним районам". Однако в интервью нет упоминания о превентивном вторжении.

В другом сообщении в Telegram говорится, что сепаратисты "выступают за автономию", которая, в случае отказа, перерастет в "полномасштабный вооруженный конфликт и создание независимого государства в границах Ида-Вирумаа". Ида-Вирумаа - район, расположенный на восточной границе с Россией.

Мемы, призванные заставить вас нервничать

Однако военный эксперт Карло Масала не видит острой угрозы, хотя к кампании не стоит относиться легкомысленно. По его словам, это "все часть кампании психологической войны". Масала не считает, что Россия открывает второй фронт в рамках агрессивной войны против Украины, поэтому он не видит признаков немедленного нападения на Нарву. Тем не менее, эти действия "не следует воспринимать легкомысленно", считает Масала.

Скорее, смесь мемов, провокационных шуток и пропагандистских элементов - это "часть российской кампании психологической войны", считает Масала. Контент был призван заставить людей "нервничать" и "истерить". Мемы, на которые ссылается Масала, включают, например, изображения ежедневного распорядка дня "нарвских ополченцев", в которых тематизируется захват двух эстонских городов - Силламяэ и Кохтла-Ярве.

В статье, например, говорится: "Подъем в 6.00 утра, затем утренний туалет в 7.00 и завтрак в 8.00, после чего в 9.00 начинается штурм Нарвы, в 12.00 обед, в 15.00 - Силламяэ, а после обеда - Кохтла-Ярве. Силламяэ и Кохтла-Ярве в 00 часов, затем концерт Burzum в 17:00, ужин в 19:30, концерт Акима Апачева в 20:00 и, наконец, завершение дня салютом в 22:00." Аким Апачев - пророссийский рэпер и пропагандист, а группа Burzum подвергалась критике за идеологическую близость к национал-социализму.

Карты, определяющие предполагаемую "Народную республику" и новые границы, также размещены на канале вместе с зелеными, черными и белыми флагами.

Так называемая "Нарвская народная республика"

Город Нарва расположен непосредственно на границе с Россией и является третьим по величине городом Эстонии с населением 50 000 человек. Более 90 процентов населения - русскоязычные, многие имеют эстонское гражданство.

Многие из них или их семьи были переселены сюда после Второй мировой войны, когда коренное население было в значительной степени перемещено после прихода Красной армии в 1944 году.

Когда Euronews работал в Эстонии в 2022 году, жители говорили нам, что они не подвергаются дискриминации из-за своего русского языка.

Тем не менее, подконтрольные Москве телеканалы на протяжении многих лет пытаются загнать русскоязычное меньшинство в роль жертвы. В российских государственных СМИ, например, в таких ток-шоу, как "60 минут" на телеканале "Россия 1", регулярно говорят о "манипуляциях с уголовными делами против русскоязычных соотечественников" в странах Балтии.

Спецслужбы Эстонии предполагают "скоординированную кампанию"

По мнению Службы внутренней разведки Эстонии (ISS), есть основания полагать, что речь может идти о скоординированной информационной кампании. "Подобная тактика использовалась и раньше, как в Эстонии, так и в других странах, - сказала пресс-секретарь ISS эстонскому новостному сайту Delfi. - Это простой и дешевый способ провоцировать и запугивать общество".

Служба внутренней разведки Эстонии также предполагает, что это делается для того, чтобы внести смуту и подорвать социальную сплоченность. Это согласуется с оценкой военного эксперта Карло Масала. В своей книге "Если Россия победит", опубликованной в 2025 году, он поставил мысленный эксперимент.

"В какой степени НАТО будет задействовано, если Эстония подвергнется нападению? Рискнем ли мы вступить в полномасштабный конфликт против, возможно, 1,5 миллионов российских солдат ради освобождения города с населением в 50 000 человек, который к тому же всегда находится на грани ядерной войны?" - задается вопросами Масала.

От "зеленых человечков" к так называемой "Народной республике"

Провозглашение так называемой "народной республики" не является неизвестным нарративом. В 2014 году пророссийские сепаратисты при поддержке российских войск также провозгласили так называемые Луганскую и Донецкую"народные республики" в Донбассе.

Во время захвата Крыма в том же году Россия разместила там так называемых "зеленых человечков" - солдат без национальных эмблем. Главной целью была демонстрация присутствия.

Несколько лет спустя Москва также оправдывала масштабное вторжение в Украину якобы защитой русскоязычных групп населения на этих территориях. Однако нет никаких доказательств того, что этнические русские подвергались систематическим преследованиям со стороны украинских властей, не говоря уже об угрозе уничтожения по национальному, этническому или культурному признаку. Это подтверждается докладами Совета Европы, Верховного комиссара ООН по правам человека и ОБСЕ.

"Тот факт, что сейчас возникает "Нарвская народная республика", закладывает основу для последующей пропаганды якобы притеснений и необходимой поддержки со стороны Москвы и акторов в нашей стране, чтобы продолжать распространять этот нарратив", - пишет политолог Нико Ланге в статье на платформе X.

По его словам, "пропаганда должна быть раскрыта, с сетями влияния необходимо бороться, а российские секретные службы нужно вышвырнуть вон".

Тема «Нарвской народной республики» живет в зарубежных СМИ своей жизнью

По словам председателя комиссии по иностранным делам Рийгикогу Марко Михкельсона, тема так называемой «Нарвской народной республики» попала в международные СМИ и привлекла к себе определенное внимание.

«К сожалению, тема „Нарвской народной республики“ живет в международных СМИ своей жизнью», – написал Михкельсон в социальных сетях после того, как дал два интервью на эту тему.

«Я рассказал о том, что нам известно на данный момент, – сказал Михкельсон, ссылаясь на интервью польскому телеканалу «Белсат». – С большой долей вероятности за всей этой виртуальной информационной операцией стоит очень небольшое число людей, возможно, даже один человек. Имеющаяся информация указывает на то, что это лицо или лица действуют с территории России. Связь с более масштабной информационной операцией, получающей указания из Кремля, кажется маловероятной».

«Опросы жителей Нарвы, проведенные при содействии Delfi для телепередачи, дали стопроцентно единодушный ответ: они не хотят ничего слышать об этой „народной республике“, потому что им хорошо и безопасно живется в Эстонии», – добавил Михкельсон.