Правительство внесло в Госдуму разработанный Минобороны законопроект, расширяющий полномочия Владимира Путина по использованию Вооруженных сил за рубежом для «защиты россиян» в случае их ареста или уголовного преследования иностранными судами. Документ опубликован на сайте нижней палаты.

Согласно законопроекту, речь идет о ситуациях, когда граждане РФ арестованы или удерживаются за границей судами, «наделенными полномочиями без участия Российской Федерации», а также международными судебными органами, которые Москва не признает. В таких случаях глава государства сможет принимать решение об «экстерриториальном» применении армии для защиты соотечественников.

Действующее законодательство уже позволяет использовать войска за рубежом для отражения нападения на российские воинские формирования, защиты другого государства по его просьбе, защиты граждан от вооруженного нападения и борьбы с пиратством. Новый законопроект вносит изменения в законы «Об обороне» и «О гражданстве», дополняя основания для военного вмешательства.

По мнению партнера Verba Legal Дмитрия Мальбина, инициатива напрямую связана с планами Евросоюза создать специальный трибунал для суда над российским руководством за преступление агрессии против Украины. Совет Европы анонсировал создание такого органа летом 2025 года, к осени участие подтвердили 26 стран ЕС. В январе 2026 года Евросоюз выделил первые 10 млн евро на его функционирование. Ожидается, что трибунал, построенный по модели Нюрнбергского, привлечет к ответственности не менее 20 человек.

Законопроект внесен в Госдуму на фоне серии предупреждений со стороны НАТО и европейских разведок о возможной подготовке России к конфликту с одной или несколькими странами альянса. Летом 2025 года глава немецкой разведки BND предупреждал о риске провокаций в странах Балтии по крымскому сценарию, а в феврале датская разведка заявила о способности России начать масштабную войну в Европе в течение пяти лет. Генсек НАТО Марк Рютте согласился с этими оценками, а начальник Генштаба Франции генерал Фабьен Мандон призвал готовиться к столкновению с Россией в ближайшие 3–4 года.

По мнению специалистов Института изучения войны (ISW), «нулевая фаза» такой подготовки в России уже началась: перестраиваются военные округа, создаются базы на границе с Финляндией, а в Европе фиксируются диверсии, глушение GPS и другие провокации.