Попытка атаки на американо-британскую военную базу Диего-Гарсия была предупреждением Лондону. Об этом сообщает британская газета The Telegraph со ссылкой на иранских чиновников.

Они, как утверждается в публикации, заявили, что атака являлась «предупредительным выстрелом» в сторону Великобритании.

Один из британских военных источников предупредил, что Лондону будет сложно отразить подобную атаку с большого расстояния. «Борьба с баллистическими ракетами требует длительного обучения, а уровень подготовки Великобритании, к сожалению, очень, очень низкий», — отметил он.

Ранее Иран выпустил две баллистические ракеты по базе Диего-Гарсия, однако атака не достигла цели. В Министерстве обороны Великобритании, комментируя инцидент, заявили, что «безрассудные атаки» Тегерана по всему региону представляют собой угрозу.