Европейский союз и Австралия во вторник заключили долгожданное соглашение о свободной торговле, направленное на стимулирование экспорта, сообщает LETA со ссылкой на AFP.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Австралии Энтони Албаниз завершили переговоры по соглашению, которое обсуждалось на протяжении восьми лет.

Фон дер Ляйен и еврокомиссар по торговле Марош Шефчович посетили Австралию в период, когда блоку из 27 стран и зависящей от импорта Австралии угрожает энергетический кризис, вызванный войной на Ближнем Востоке.

Это очередное торговое соглашение ЕС, направленное на диверсификацию торговли на фоне вызовов со стороны США и Китая.

Австралия и ЕС также подписали соглашения об усилении сотрудничества в сфере обороны и по критически важным сырьевым ресурсам.

"ЕС и Австралия могут находиться далеко друг от друга географически, но мы не могли бы быть ближе в том, как мы видим мир", — заявила фон дер Ляйен.

"Мы посылаем сильный сигнал остальному миру о том, что дружба и сотрудничество являются важнейшими в период потрясений", — добавила она.

"Это значимый момент для нашей страны, поскольку мы заключаем соглашение со второй по величине экономикой мира", — сказал Албаниз.

ЕС ожидает, что в рамках соглашения экспорт в Австралию вырастет на треть в течение десяти лет. Наибольший рост прогнозируется в экспорте молочной продукции и автомобилей — примерно на 50%.

Экспорт австралийской говядины в ЕС за десять лет увеличится более чем в десять раз.

В прошлом году компании ЕС экспортировали в Австралию товары на сумму 37 миллиардов евро, а в 2024 году экспорт услуг составил 31 миллиард евро.