Пользователи приложения могли практически в режиме реального времени отслеживать весь маршрут.

Офицер французского флота сдал точное местоположение авианосца "Шарль де Голль", поделившись своей геолокацией через приложение фитнес-браслета.

![photo_2026-03-20_14-32-56 (2).jpg](https://bb.lv/storage/photo_2026-03-20_14-32-56 (2).jpg)

Приложение Strava хорошо известно любителям бега, оно позволяет делиться своими пробежками и прогулками с сообществом.

В результате, поскольку профиль офицера являлся общедоступным, любой пользователь приложения мог увидеть, что его утренняя пробежка продолжительностью чуть более получаса на палубе авианосца проходила к северо-западу от Кипра, примерно в 100 километрах от турецкого побережья.

![photo_2026-03-20_14-32-56 (3).jpg](https://bb.lv/storage/photo_2026-03-20_14-32-56 (3).jpg)

В данный момент местонахождение авианосца в регионе в сопровождении трех фрегатов и судна снабжения не является секретом: в начале марта сам Э. Макрон объявил о стратегическом развертывании вблизи Ближнего Востока. Но в условиях военных действий это нарушение могло бы создать серьезные угрозы безопасности судна.

Пользователи приложения могли практически в режиме реального времени отслеживать весь маршрут «Шарля де Голля», учитывая, что беспечный офицер ранее делился другими забегами по палубе авианосца: 14 февраля у полуострова Котантен, 27 февраля в Балтийском море…

Среди экипажа были и другие члены, которые делились в фитнесс-приложении фотографиями палубы, другого военного персонала и спортивного оборудования внутри корабля.

Генеральный штаб заверяет, что «командованием будут приняты соответствующие меры.

Тем временем, французов спросили, как бы они хотели назвать новый авианосец, который Макрон собрался строить.

Многие комментаторы предложили назвать авианосец в честь Наполеона. Среди других вариантов: Зинедин Зидан, Жан Мулен, Жак Ширак, Марьяна, Ален Делон, Жанна д’Арк.

О намерении построить новый авианосец Э. Макрон сообщил на французской военной базе в Абу-Даби. Предполагается, что авианосец будет введен в строй в 2038 году. По предварительным оценкам, он обойдется Франции в 5-10 миллиардов евро.

В итоге, Макрон сам выбрал имя для нового авианосца. Он хочет назвать его France Libre / Свободная Франция.