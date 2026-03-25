Доля государственных пенсий в прожиточном минимуме в Европе сильно различается. В Северной и Западной Европе пенсии часто соответствуют базовым расходам или превышают их, в то время как в Восточной Европе и на Балканах денег пенсионерам часто не хватает на жизнь

Достаточно ли государственных пенсий для обеспечения прожиточного минимума в Европе?

В 20 из 39 европейских стран - нет, согласно исследованию компании Moorepay, занимающейся вопросами заработной платы и управления персоналом. Стоимость жизни не включает арендную плату. Если бы арендная плата была включена, эта цифра, скорее всего, значительно возросла бы.

Итак, какую часть расходов на жизнь покрывают государственные пенсии, без учета арендной платы, по состоянию на конец 2025 года?

В 39 европейских странах, включая членов ЕС, страны-кандидаты, страны ЕАСТ (Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн) и Великобританию, доля пенсий по отношению к показателю стоимости жизни варьируется от 22% в Грузии до 225% в Люксембурге.

Это отражает соотношение стоимости жизни одного человека и одной пенсии в конце октября 2025 года.

Moorepay собрал данные о средних пенсиях, а данные о стоимости жизни получены от Numbeo и представляют собой среднее значение по стране. Ситуация может меняться в зависимости от города.

Например, в Люксембурге средняя государственная пенсия составляет 28 790 евро, а прожиточный минимум - 12 791 евро. Это означает, что государственная пенсия более чем в два раза превышает прожиточный минимум.

Пенсии также более чем в два раза превышают прожиточный минимум в Италии (210%) и Финляндии (208%). Близки к этому уровню также Испания (199%) и Дания (189%).

В ряде других стран доля пенсий в стоимости жизни колеблется между 150 и 180%, что все еще является сравнительно высоким показателем.

Это Исландия (179%), Норвегия (178%), Германия (176%), Бельгия (170%), Австрия (165%), Франция (160%), Нидерланды (159%) и Швеция (158%).

Шесть стран находятся в диапазоне от 100 до 150%. Там государственных пенсий все еще достаточно, чтобы покрыть расходы на жизнь одинокого человека, не считая арендной платы, но излишек ограничен.

Это Швейцария (131%), Ирландия (126%), Великобритания (120%), Польша (112%), Чехия (108%) и Греция (103%).

А в 20 странах пенсии недостаточны.

В некоторых случаях они покрывают более 80% расходов на жизнь. К таким странам относятся Словения (95%), Словакия (94%), Эстония (91%), Португалия (90%), Черногория (89%), Литва (85%), Хорватия (82%) и Венгрия (81%).

Однако во многих странах ситуация не очень хорошая, в ряде случаев этот показатель опускается ниже 65%.

Албания (29%), Украина (29%) и Молдавия (42%) следуют за Грузией (22%), находящейся внизу рейтинга. Во всех этих странах пенсии не хватает, чтобы покрыть даже половину расходов на жизнь.

Доля пенсий в стоимости жизни составляет 53% в Боснии и Герцеговине, 58% на Кипре, 61% в Северной Македонии, 64% в Турции и 65% в Латвии.

Ноэль Уайтсайд, приглашенный профессор Оксфордского университета, заявил, что некоторые страны ЕС просто беднее других и вынуждают семьи субсидировать пенсионные доходы пожилых родственников и помогать им.

Региональный разрыв: Северная/Западная и Восточная Европа

Существуют четкие географические тенденции.

В Северной и Западной Европе, включая скандинавские страны, пенсии часто покрывают или превышают базовые расходы на жизнь.

В Центральной Европе пенсии обеспечивают умеренное покрытие. В Восточной Европе и на Балканах пенсии обычно покрывают лишь часть этих расходов.