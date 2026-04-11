Эстония закупает дополнительные установки HIMARS и боеприпасы

Дата публикации: 11.04.2026
LETA
Изображение к статье: Эстония закупает дополнительные установки HIMARS и боеприпасы

Государственный центр оборонных инвестиций и американская оборонно-промышленная компания Lockheed Martin подписали договор о закупке трех дополнительных ракетных установок HIMARS; договор также предусматривает инвестиции в оборонную промышленность Эстонии на сумму около 11 миллионов долларов.

«Дополнительные системы HIMARS обеспечат Силам обороны Эстонии и НАТО необходимый потенциал для нанесения ударов в глубину, что значительно укрепит как нашу самостоятельную обороноспособность, так и потенциал сдерживания. Углубление сотрудничества с Lockheed Martin также напрямую поддержит развитие оборонной промышленности Эстонии», – сказал министр обороны Ханно Певкур.

Прошлой весной в Эстонию прибыли первые шесть ракетных установок HIMARS, закупленных у Lockheed Martin. С приобретением трех новых установок HIMARS и дополнительных боеприпасов сотрудничество Эстонии с крупнейшим в мире производителем вооружений продолжится. «Это целенаправленная и долгосрочная работа, которая поддерживает реализацию оборонных планов НАТО. Также крайне важны прямые инвестиции Lockheed Martin в Эстонию, поскольку такие вложения в государственную оборону и оборонную промышленность делают Эстонию в целом более безопасной», – добавил Певкур.

Договор, заключенный с Lockheed Martin, поможет привлечь местную оборонную промышленность. «Помимо ракетных установок и боеприпасов, новый договор включает в себя инвестиции в оборонную промышленность Эстонии, в результате которых в стране будет создан потенциал для технического обслуживания компонентов HIMARS. Эти услуги смогут предоставлять наши собственные предприятия», – сказал руководитель категории боевых платформ Государственного центра оборонных инвестиций (RKIK) Янари Каземетс.

По его словам, можно только приветствовать готовность Lockheed Martin привлекать местные предприятия. «Инвестиции в Эстонию в размере 11 миллионов долларов по предложению Lockheed Martin будут объединены с инвестициями в другие страны региона, такие как Латвия, Литва, Польша и Финляндия, чтобы создать здесь более широкие компетенции и обеспечить предоставление необходимых услуг на месте», – добавил Каземетс.

Мобильная и проверенная в боях система HIMARS обладает современными возможностями, включая высокоточное вооружение, которое позволяет поддерживать выполнение комплексных огневых задач, поражая точечные или площадные цели на расстоянии более 300 километров. Благодаря высокой совместимости с системами НАТО и союзников HIMARS можно легко интегрировать и быстро вводить в действие по мере необходимости.

Прибытие дополнительных ракетных установок HIMARS в Эстонию запланировано на 2027 год.

#НАТО #Эстония #инвестиции #оборона #himars #оборонная промышленность
