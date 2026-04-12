К 15:00 явка на выборах в парламент Венгрии, по данным избирательного бюро, составила 66,01%, свой голос отдали почти 5 млн избирателей. Местные СМИ называют явку "абсолютно рекордной".

Через семь часов после открытия избирательных участков в парламентских выборах в Венгрии поучаствовали более половины избирателей, следует из данных, опубликованных на сайте Национального избирательного бюро (NVI).

Участки для голосования открылись по всей стране в 6:00 и проработают до 19:00. По данным NVI на 15:00, за первые девять часов выборов свой голос отдали 60,01% избирателей - почти 5 млн человек. В оставшиеся четыре часа сделать выбор предстоит еще около 2,5 млн граждан.

Оппозиционный венгерский журнал HVG еще утром назвал явку "абсолютно рекордной". Для сравнения, на предыдущих парламентских выборах в Венгрии 3 апреля 2022 года к 13:00 проголосовали 40,01% избирателей, а к 15:00 - 52,75%, указывает венгерский новостной портал 444.hu.

Орбан и Мадьяр отреагировали на рекордную явку

"Много людей голосуют. Это значит одно - если мы хотим защитить безопасность Венгрии, то ни один патриот не должен оставаться дома! Только "Фидес"! Вперед, к победе!" - написал на своей странице в Facebook Виктор Орбан, действующий премьер-министр страны и лидер национал-консервативной партии "Фидес - Венгерский гражданский союз".

"Вся "Тиса" и миллионы венгров, которые нас поддерживают, спокойно, уверенно и мирно ожидают закрытия избирательных урн вечером: данные о явке избирателей за день подтверждают то, что мы и так знали. Сегодня проходит праздник по случаю референдума о смене режима, который войдет в венгерскую историю", - прокомментировал ход голосования Петер Мадьяр, оппозиционный политик, возглавляющий центристскую партию "Тиса" ("Уважение и свобода", Tisza).

Почему парламентские выборы так важны для венгров

62-летний Орбан находится у власти с 2010 года. На нынешних выборах впервые появился оппозиционный кандидат, способный одержать победу - 45-летний Мадьяр. Ранее он был членом молодежного крыла "Фидес", а партию "Тиса" возглавил только два года назад.

Среди проблем, на которые могут указывать недовольные правительством Орбана граждане, - плохое состояние общественной инфраструктуры, системы здравоохранения и образования, а также коррупция.

Мадьяр же, по его словам, намерен жестко бороться с коррупцией, проводить "системные изменения", а также представить новую конституцию. Кроме того, он выступает за дистанцирование Венгрии от России и возвращение ее в качестве надежного союзника Евросоюза и НАТО, передает "Немецкая волна".