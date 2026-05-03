Немецкого полицейского наказали поездкой в концлагерь

Дата публикации: 03.05.2026
Изображение к статье: Немецкого полицейского наказали поездкой в концлагерь
ФОТО: Wikipedia

В городе Вайсвассер суд обязал сотрудника полиции посетить мемориал Аушвиц-Биркенау в рамках условного наказания. Причиной стало использование в соцсетях нацистского лозунга «Alles für Deutschland» («Всё для Германии»), запрещённого в Германии.

Об этом пишет bb.lv со ссылкой на издание Deutsche Welle.

«Обвиняемый должен на месте, на территории мемориала, глубоко и критически поразмыслить о том времени, с 1933 по 1945 год», — прокомментировал своё решение судья Кристоф Пьетрика журналистам.

Согласно обвинению, оберкомиссар полиции, 52-летний Томас П., в мае 2024 года разместил у себя в статусе WhatsApp снимок барельефа, на котором были изображены четверо рабочих, и добавил к нему надпись Alles für Deutschland.

Этот лозунг запрещён в Германии, поскольку применялся членами «штурмовых отрядов» НСДАП. Сейчас его использование считается «преднамеренной отсылкой к идеологии национал-социализма».

Полицейский отказался признать свою вину, заявил, что не является «сторонником правых экстремистов» и что не знал о смысле лозунга. Однако он согласился посетить Аушвиц-Биркенау.

Решение суда подчеркивает, что даже публикации в личных аккаунтах могут иметь серьёзные последствия, если затрагивают тему нацизма. Власти Германии продолжают жёстко реагировать на любые проявления подобной символики, делая ставку не только на наказание, но и на осмысление исторической ответственности.

#суд #история #полиция #социальные сети #нацизм #Германия
