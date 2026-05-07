Статистика по визам вновь обострила дискуссию в ЕС: одни страны продолжают принимать российских туристов, другие требуют ужесточения политики.

В 2025 году страны Евросоюза выдали гражданам России более 620 тысяч шенгенских виз — это на 10,2% больше, чем годом ранее. Такие данные приводит «Шенгенский барометр», на который ссылаются Euractiv и «Украинская правда».

Число заявлений также выросло: россияне подали более 670 тысяч заявок — примерно на 8% больше, чем в 2024 году. Большинство виз — около 77% — были туристическими. Далее следуют поездки к родственникам и друзьям, а также командировки.

Рост происходит на фоне продолжающейся войны России против Украины и санкций ЕС, что усиливает политическое напряжение внутри союза. Фактически сформировался географический раскол: почти три четверти заявлений обрабатываются во Франции, Италии и Испании, тогда как страны Балтии, Польша и север Европы выступают против туристических поездок россиян.

Наибольшее число виз выдала Франция — при этом именно там зафиксирован самый быстрый рост, более чем на 23% за год.

Контекст — экономический и социальный. Во Франции проживает значительное число граждан России, особенно на Лазурном берегу, где у россиян традиционно есть недвижимость. При этом часть таких активов была заморожена в рамках санкций ЕС.

В Италии тема виз также приобрела политическое звучание — в том числе на фоне споров вокруг участия России в Венецианской биеннале.

Различия в подходах показывают противоречие между общей риторикой ЕС о давлении на Кремль и интересами отдельных стран, ориентированных на туризм и инвестиции.

Ситуация вызвала напряжённость и на уровне институтов ЕС. В начале 2026 года данные о визах для россиян временно исчезли из обновлённой версии «Шенгенского барометра» и были возвращены только после требований восьми стран объяснить причины.

По словам дипломатов, часть государств выступала против публикации этой статистики, и особенно недовольна была Франция. Еврокомиссия напрямую не подтвердила давление, но сообщила, что в апреле представила странам обновлённый отчёт.

Параллельно в ЕС обсуждаются новые ограничения — в том числе возможный запрет на въезд для граждан России, имеющих боевой опыт в войне против Украины. Инициативу могут представить уже к июню.

В итоге рост выдачи виз показывает: единая политика ЕС в отношении россиян пока остаётся компромиссом между безопасностью и экономическими интересами.