Инцидент в Ормузском проливе поставил под угрозу хрупкое перемирие между США и Ираном. Прямое столкновение американских эсминцев с иранскими силами стало самым масштабным обострением за последний месяц, которое случилось в период попыток сторон договориться о мире.

По данным Центрального командования США (CENTCOM), три американских эсминца выполняли операцию по обеспечению свободы судоходства, когда подверглись атаке со стороны Ирана. Против кораблей были задействованы ракеты, беспилотники и скоростные катера. Как сообщило военное руководство США, эсминцы не получили повреждений и ответили огнем, полностью уничтожив источники угрозы. Инцидент произошел в критически важной точке мирового экспорта энергоносителей, где Вашингтон продолжает обеспечивать контроль за соблюдением санкционного режима в отношении Ирана.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал морской бой в своей соцсети, отметив, что американские корабли успешно преодолели пролив под обстрелом. Трамп подчеркнул, что ущерб понесла только иранская сторона, а действия американских военных он назвал "лишь прикосновением любви", намекая на ограниченное использование силы. По словам президента, США задействовали лишь малую часть своих возможностей, но готовы действовать жестче, если дипломатия не даст результатов.

В то же время Трамп заявил, что контакты с Тегераном продолжаются. Основным условием Вашингтона остается полный отказ Ирана от ядерной программы. Американский лидер утверждает, что Иран якобы уже выразил готовность отказаться от ядерного оружия и обсуждает условия передачи всех соответствующих материалов. Посредником в этом процессе выступает Пакистан, который ранее просил Белый дом временно приостановить масштабную операцию "Проект Свобода", чтобы оставить пространство для маневра дипломатам.

Версия Тегерана существенно отличается от американской. Иранские военные обвинили Соединенные Штаты в нападении на нефтяной танкер и нанесении авиаударов по гражданским объектам в районах острова Кешм, городов Бендер-Хамир и Сирик. Согласно иранским заявлениям, силы республики нанесли ответные удары по американским кораблям в проливе и южнее порта Чабахар. Тем не менее позже иранские государственные СМИ сообщили, что обстановка в прибрежных районах "вернулась к норме".

Напряженность в регионе напрямую влияет на внутриполитическую ситуацию в США, где рост цен на топливо остается одной из главных проблем администрации. Несмотря на напряженную ситуацию, за последние дни силы США уничтожили еще несколько иранских катеров, препятствовавших движению судов. Сейчас внимание мирового сообщества приковано к ответу Тегерана на американские предложения: от этого зависит, сохранится ли режим прекращения огня или регион захлестнет новая волна эскалации.