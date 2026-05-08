На празднование 9 мая в Москву приедут еще двое иностранных лидеров 0 1190

В мире
Дата публикации: 08.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев приедут на празднование 9 мая в Москву.

Об этом сообщил Кремль.

Полностью перечень гостей теперь выглядит следующим образом:

президент Абхазии Бадра Гунба (с супругой);

президент Белоруссии Александр Лукашенко;

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев;

президент Лаосской Народно-Демократической Республики (ЛНДР) Тхонглун Сисулит;

верховный правитель Малайзии султан Ибрагим;

премьер-министр Словакии Роберт Фицо;

президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев;

президент Южной Осетии Алан Гаглоев;

президент Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Синиша Каран.

Также из Республики Сербской прибудут председатель Народной скупщины Ненад Стевандич (тоже с супругой) и председатель партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик (с супругой).

По последним данным, Роберт Фицо уже прибыл в Москву. Ранее сообщаллсь, что Фицо, вероятно, не будет присутствовать на параде, но встретится с Владимиром Путиным и возложит венки к Могиле Неизвестного Солдата. СМИ сообщали, что Фицо во время визита в Москву собирается передать российскому президенту Владимиру Путину послание от украинского лидера Владимира Зеленского.

