Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев приедут на празднование 9 мая в Москву.
Об этом сообщил Кремль.
Полностью перечень гостей теперь выглядит следующим образом:
президент Абхазии Бадра Гунба (с супругой);
президент Белоруссии Александр Лукашенко;
президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев;
президент Лаосской Народно-Демократической Республики (ЛНДР) Тхонглун Сисулит;
верховный правитель Малайзии султан Ибрагим;
премьер-министр Словакии Роберт Фицо;
президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев;
президент Южной Осетии Алан Гаглоев;
президент Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Синиша Каран.
Также из Республики Сербской прибудут председатель Народной скупщины Ненад Стевандич (тоже с супругой) и председатель партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик (с супругой).
По последним данным, Роберт Фицо уже прибыл в Москву. Ранее сообщаллсь, что Фицо, вероятно, не будет присутствовать на параде, но встретится с Владимиром Путиным и возложит венки к Могиле Неизвестного Солдата. СМИ сообщали, что Фицо во время визита в Москву собирается передать российскому президенту Владимиру Путину послание от украинского лидера Владимира Зеленского.
