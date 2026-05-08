Об этом сообщил Кремль.

Полностью перечень гостей теперь выглядит следующим образом:

президент Абхазии Бадра Гунба (с супругой); президент Белоруссии Александр Лукашенко; президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев; президент Лаосской Народно-Демократической Республики (ЛНДР) Тхонглун Сисулит; верховный правитель Малайзии султан Ибрагим; премьер-министр Словакии Роберт Фицо; президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев; президент Южной Осетии Алан Гаглоев; президент Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Синиша Каран.

Также из Республики Сербской прибудут председатель Народной скупщины Ненад Стевандич (тоже с супругой) и председатель партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик (с супругой).

По последним данным, Роберт Фицо уже прибыл в Москву. Ранее сообщаллсь, что Фицо, вероятно, не будет присутствовать на параде, но встретится с Владимиром Путиным и возложит венки к Могиле Неизвестного Солдата. СМИ сообщали, что Фицо во время визита в Москву собирается передать российскому президенту Владимиру Путину послание от украинского лидера Владимира Зеленского.