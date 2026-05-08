Владимир Зеленский дал понять, что поддержит трехдневное перемирие Трампа и завтра, 9 мая, не будет наносить удары по Москве.

Уточнив при этом, что будет соблюдать перемирие только при условии отсутствия ударов со стороны РФ. Свою позицию он обосновал необходимостью возвращения пленных.

«Дополнительным аргументом для Украины в определении нашей позиции всегда является решение одного из ключевых гуманитарных вопросов этой войны, а именно – освобождение военнопленных. Красная площадь для нас менее важна, чем жизнь украинских военнопленных, которых можно вернуть домой. Именно поэтому сегодня в рамках переговорного процесса при посредничестве американской стороны мы получили согласие России провести обмен военнопленных в формате 1000 на 1000. Также установлен режим тишины 9, 10 и 11 мая», – написал Зеленский.

In recent days, there have been many appeals and signals regarding the setup for tomorrow in Moscow in connection with our Ukrainian long-range sanctions. The principle of symmetry in our actions is well known and has been clearly communicated to the Russian side. An additional… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 8, 2026

Три перемирия

Накануне 9 мая было заявлено о трех перемириях:

бессрочное перемирие Зеленского с 6 мая (Россия его не поддержала),

перемирие Путина 8-9 мая. На него Киев своего согласия дал,

перемирие Трампа с 9 по 11 мая. Киев его уже поддержал, Москва очевидно поблагодарит Трампа-миротворца попозже.

ДОПОЛНЕНО: Россия согласилась поддержать инициативу Трампа о продлении перемирия с Украиной до 11 мая и обмене пленными в формате «тысяча на тысячу», заявил помощник Путина Юрий Ушаков. По его словам, договоренность была достигнута в ходе контактов Москвы с администрацией США, которая, в свою очередь, была на связи с Киевом.

Также пришли новости из Киева. Там Зеленский решил потроллить Путина и издал указ «О проведении парада в Москве».

В документе говорится, что 9 мая 2026 года Украина «разрешает провести парад» в Москве, а квадрат Красной площади на время парада исключается из плана применения украинского вооружения.