Армия Израиля в субботу сообщила, что за предыдущие сутки нанесла удары по 85 объектам шиитской группировки «Хезболла» в Ливане, пишет LETA со ссылкой на DPA.

Среди целей были склады оружия, пусковые установки и другая военная инфраструктура. Армия заявила, что операция стала ответом на угрозы для израильских мирных жителей и военнослужащих на юге Ливана.

Официальные лица также сообщили об уничтожении подземного объекта в долине Бекаа, который «Хезболла», предположительно, использовала для производства оружия.

Израильские силы также атаковали боевиков «Хезболлы» на юге Ливана.

Вооруженные силы Израиля обвиняют «Хезболлу» в том, что в последние дни она выпустила несколько ракет по военнослужащим на юге Ливана. Сообщений о пострадавших не поступало.

Действующее соглашение о прекращении огня позволяет Израилю принимать оборонительные меры против планируемых, неизбежных или уже происходящих атак, однако запрещает проведение наступательных операций на территории Ливана.

Стороны конфликта обвиняют друг друга в нарушении этого соглашения.