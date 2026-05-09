Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Европа должна готовиться к самостоятельной обороне на фоне растущих сомнений в готовности США защищать союзников. Он предлагает создать новый европейский оборонный альянс с собственными гарантиями безопасности.

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен выступил с призывом создать новую европейскую оборонную структуру, которая смогла бы действовать независимо от США.

В интервью немецкому журналу Welt он заявил, что нынешней модели НАТО уже недостаточно, поскольку политика президента США Дональда Трампа усилила сомнения европейских стран в надежности американских гарантий безопасности.

«Сейчас мы наблюдаем дезинтеграцию НАТО, и это опасно», — сказал Расмуссен.

По его мнению, Европа слишком долго опиралась на американскую военную защиту и теперь должна научиться самостоятельно обеспечивать безопасность континента.

Расмуссен предлагает создать формализованную «коалицию доброй воли» — объединение европейских государств, готовых не только увеличивать оборонные расходы, но и оперативно принимать решения без внутренних блокировок.

Согласно его идее, участвовать в таком альянсе смогут только страны, которые тратят на оборону не менее 5% ВВП и готовы предоставлять друг другу гарантии безопасности, аналогичные 5-й статье НАТО.

Это означает, что внутри новой структуры не должно быть механизма, позволяющего отдельным государствам блокировать военные решения — проблема, о которой в НАТО и ЕС спорят уже много лет.

Расмуссен подчеркнул, что не предлагает заменить НАТО полностью. По его словам, американский ядерный зонтик по-прежнему остается ключевым фактором безопасности Европы.

Однако обычную оборону — армии, вооружения, производство боеприпасов и готовность к конфликтам — европейцы, по его мнению, должны обеспечивать сами.

Отдельно бывший глава НАТО призвал включить Украину в будущую европейскую систему безопасности как полноценного участника нового альянса.

Он также отметил, что война показала способность Украины быстро наращивать производство вооружений и разрабатывать новые виды оружия.

Заявления Расмуссена отражают усиливающуюся в Европе дискуссию о том, насколько ЕС и европейские страны готовы к сценарию, при котором США сократят свое участие в обеспечении безопасности континента.

По словам политика, прежняя модель зависимости Европы — «дешевая энергия из России, дешевые товары из Китая и дешевая безопасность от США» — больше не работает.

Вопрос о создании отдельной европейской оборонной структуры пока остается политической идеей, однако подобные предложения звучат в Европе все чаще.