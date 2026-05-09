Во время парада на Красной площади Владимир Путин вновь заявил о неизбежной «победе» России в войне против Украины и обвинил НАТО в участии в конфликте. Парад прошел на фоне усиленных мер безопасности и отключения мобильного интернета в Москве.

Российский президент Владимир Путин во время выступления на военном параде в Москве в честь 9 мая вновь заявил, что Россия победит в войне против Украины.

В своей речи он традиционно назвал войну «специальной военной операцией» и несколько раз подчеркнул, что против России якобы воюет не только Украина, но и весь блок НАТО.

Выступление Путина было относительно коротким, однако почти полностью сосредоточилось на теме войны, истории и противостояния с Западом.

Отдельно российский лидер поблагодарил участников войны на стороне России — военных, чиновников, оборонные предприятия, а также «военных корреспондентов».

Парад на Красной площади проходил в условиях повышенных мер безопасности. Незадолго до его начала в Москве отключили мобильный интернет, о чем сообщили российские СМИ.

На трибунах вместе с Путиным находились лидер Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

На этот раз российские власти заранее заявили, что в параде не будет участвовать военная техника. Официальной причиной назывались риски возможных ударов со стороны Украины.

Тема безопасности вокруг парада в этом году звучала особенно остро после недавних атак беспилотников и напряженности вокруг Москвы.

Ранее российские власти предупреждали, что в случае попытки «сорвать» парад Россия может нанести массированный ракетный удар по Киеву.

Президент Украины Владимир Зеленский напрямую угроз в адрес Москвы не высказывал, однако заявлял, что российское руководство опасается появления украинских дронов над Красной площадью.

После объявления трехдневного перемирия между Россией и Украиной Зеленский подписал указ, которым разрешил проведение парада и запретил наносить удары по Красной площади во время мероприятия.

Несмотря на объявленное перемирие, ситуация вокруг войны и безопасности в регионе остается напряженной, а 9 мая вновь стало площадкой для политических и военных заявлений Москвы.