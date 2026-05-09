Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Путин на параде в Москве вновь заявил о «победе» над Украиной (фото) 14 4248

В мире
Дата публикации: 09.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Президент России Владимир Путин на параде в Москве в 2026 году

Президент России Владимир Путин на параде в Москве в 2026 году.

ФОТО: Youtube

Во время парада на Красной площади Владимир Путин вновь заявил о неизбежной «победе» России в войне против Украины и обвинил НАТО в участии в конфликте. Парад прошел на фоне усиленных мер безопасности и отключения мобильного интернета в Москве.

Российский президент Владимир Путин во время выступления на военном параде в Москве в честь 9 мая вновь заявил, что Россия победит в войне против Украины.

В своей речи он традиционно назвал войну «специальной военной операцией» и несколько раз подчеркнул, что против России якобы воюет не только Украина, но и весь блок НАТО.

putin-xfc.jpg

Выступление Путина было относительно коротким, однако почти полностью сосредоточилось на теме войны, истории и противостояния с Западом.

matvienko-medvedev-patriarh-mishustin.jpg

Отдельно российский лидер поблагодарил участников войны на стороне России — военных, чиновников, оборонные предприятия, а также «военных корреспондентов».

moscow-mosлva-parad-pobedy-army-armija.jpg

Парад на Красной площади проходил в условиях повышенных мер безопасности. Незадолго до его начала в Москве отключили мобильный интернет, о чем сообщили российские СМИ.

На трибунах вместе с Путиным находились лидер Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

lukashenko-sin.jpg

На этот раз российские власти заранее заявили, что в параде не будет участвовать военная техника. Официальной причиной назывались риски возможных ударов со стороны Украины.

Тема безопасности вокруг парада в этом году звучала особенно остро после недавних атак беспилотников и напряженности вокруг Москвы.

parad2026-armija-army-rossija-krievija4.jpg

Ранее российские власти предупреждали, что в случае попытки «сорвать» парад Россия может нанести массированный ракетный удар по Киеву.

Президент Украины Владимир Зеленский напрямую угроз в адрес Москвы не высказывал, однако заявлял, что российское руководство опасается появления украинских дронов над Красной площадью.

moslva-parad2026-armija.jpg

После объявления трехдневного перемирия между Россией и Украиной Зеленский подписал указ, которым разрешил проведение парада и запретил наносить удары по Красной площади во время мероприятия.

Несмотря на объявленное перемирие, ситуация вокруг войны и безопасности в регионе остается напряженной, а 9 мая вновь стало площадкой для политических и военных заявлений Москвы.

Читайте нас также:
#Путин #НАТО #Украина #безопасность #дроны
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
15
6
1
0
0
4

Оставить комментарий

(14)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Круизный корабль в море
Изображение к статье: ЕС запретил авиакомпаниям повышать цену билетов после покупки
Изображение к статье: Мощный взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе в США
Изображение к статье: Ночной вид на аэропорт и город

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Йогуртовый завтрак с клубникой
Еда и рецепты
Изображение к статье: Быстрый творожный крем на завтрак
Еда и рецепты
Изображение к статье: Катерина Шпица показала первые фото новорожденного сына и раскрыла его имя
Люблю!
Изображение к статье: Надоели магазинные пельмени? Добавьте это в воду, и вы получите новое блюдо
Еда и рецепты
Изображение к статье: Алла Пугачева.
Люблю!
Изображение к статье: Как быстро смягчить мясо для шашлыка
Еда и рецепты
Изображение к статье: Йогуртовый завтрак с клубникой
Еда и рецепты
Изображение к статье: Быстрый творожный крем на завтрак
Еда и рецепты
Изображение к статье: Катерина Шпица показала первые фото новорожденного сына и раскрыла его имя
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео