Шенген за 16 тысяч евро: в Италии раскрыли схему выдачи виз россиянам через посольство

Дата публикации: 09.05.2026
В Италии задержан бывший посол, которого подозревают в организации схемы продажи долгосрочных шенгенских виз гражданам России. По версии следствия, десятки виз выдавались без необходимых документов и даже без посещения посольства.

В Риме задержан бывший дипломат Пьергабриэле Пападия де Боттини ди Сантаньезе, который ранее занимал пост посла Италии в Узбекистане. Его подозревают в причастности к схеме незаконной выдачи шенгенских виз гражданам России.

По данным следствия, дипломат использовал свое положение в посольстве Италии в Ташкенте для оформления виз как минимум 95 россиянам. Многие из них, как утверждают прокуроры, никогда не появлялись в посольстве лично и не соответствовали базовым требованиям Шенгенской зоны.

Бывший посол был задержан в четверг и оставлен под стражей на время расследования. Из дипломатической службы его уволили еще в декабре 2025 года.

Следствие считает, что Пападия действовал не один. По версии прокуроров, ему помогал проживающий в Болгарии гражданин Италии российского происхождения, который ранее сотрудничал с дипломатом во время его работы в консульстве Италии в Москве.

Обоим предъявлены обвинения в коррупции и содействии нелегальной иммиграции.

По данным расследования, за визы сроком до трех лет заявители платили от 4000 до 16 000 евро. Это в десятки и сотни раз превышает официальный визовый сбор, который обычно составляет 45–60 евро.

Следователи утверждают, что во многих случаях у заявителей отсутствовали необходимые документы, а часть процедур вообще проводилась без личного присутствия.

Важно понимать: речь идет не о туристических визах на короткий срок, а о долгосрочных шенгенских визах, которые дают возможность свободно перемещаться по большинству стран Европы.

О возможной схеме стало известно после внутренней проверки МИД Италии летом 2025 года. Проверяющие изучили 92 визовых дела и в 81 случае не нашли подтверждения того, что заявители вообще посещали посольство.

Следователи заявляют, что нарушения напрямую связаны с действиями бывшего главы дипломатической миссии.

Кроме того, прокуратура проверяет имущество Пападии примерно на три миллиона евро. Сам бывший дипломат утверждает, что получил эти активы в наследство.

Скандал вокруг виз уже вызвал широкий резонанс в Италии, поскольку затрагивает вопросы контроля границ Шенгенской зоны и работы дипломатических представительств.

