Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность переброски части американских военных из Германии в Польшу. На фоне разногласий Вашингтона и Берлина вопрос военного присутствия США в Европе снова оказался в центре внимания.

Отвечая на вопросы журналистов, Трамп подчеркнул, что у США «отличные отношения» с Польшей и польским президентом Каролем Навроцким. По его словам, такой вариант «возможен».

На фоне этих заявлений министр обороны США Пит Хегсет распорядился в течение года вывести из Германии около 5000 американских военнослужащих.

Ранее Трамп уже говорил о возможном сокращении американского присутствия в Германии после разногласий с канцлером Фридрихом Мерцем. Дополнительное напряжение возникло из-за критики Берлином военной операции США и Израиля против Ирана.

По информации DW, Белый дом также отказался от идеи размещения в Германии батальона с крылатыми ракетами Tomahawk дальностью до 2500 километров.

Для Европы это означает возможное перераспределение американского военного присутствия ближе к восточному флангу НАТО. Польша и страны Балтии уже несколько лет выступают за усиление присутствия США в регионе.

Сейчас Германия остается крупнейшим центром американских сил в Европе. По данным Пентагона, в конце 2025 года там находились около 36 400 американских военнослужащих из примерно 68 000, размещенных на европейских базах США.

Американские военные объекты расположены главным образом на юге и юго-западе Германии. Всего США используют около 20 баз и объектов на территории страны.

Польша уже заявила о готовности принять дополнительные силы. Президент Кароль Навроцкий в начале мая сообщил во время визита в Литву, что страна располагает необходимой инфраструктурой для размещения американских военных.

О готовности принять дополнительные подразделения США заявила и Литва. Сейчас там находятся более 1000 американских военнослужащих, а в Польше — около 10 000.

Вопрос о перераспределении войск пока остается на стадии обсуждения, однако сама тема показывает, что военная карта Европы может вновь измениться.