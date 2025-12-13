Домашние питомцы

Испанская авиакомпания добавила угощения для питомцев в бортовое меню
Причина, по который запрещено долго смотреть в глаза коту
Исследование выявило самую здоровую породу собак
Можно ли давать кошке молоко?
Биологи США выяснили: даже крошечные чихуахуа, несут ДНК волка
Причины плохого поведения собак: рассказывает кинолог
Ветеринар рассказал, почему кошек следует кормить часто
В Салдусе кошка вернулась домой, волоча задние лапы. Выяснилось, что в неё стреляли
Как подобрать зимнюю экипировку для маленькой собаки
Названы 5 пород-долгожителей среди кошек
Почему собака лает на свое отражение в зеркале и что делать в таком случае?
Чего нельзя делать хозяевам кошек? 4 совета специалистов
С чем коты ассоциируют речь людей?
Как котам удается протискиваться в узкие щели
Можно ли собаке давать кошачий корм?
